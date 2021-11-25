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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaybolan hayvanlar mikroçip sayesinde bulunabilecek

İHA

Kaybolan hayvanlar mikroçip sayesinde bulunabilecek

Kaybolan sahipli kedi ve köpek gibi hayvanlar, deri altına yerleştirilen mikroçip sayesinde kolaylıkla bulunabilecek.
Malatya’da Veteriner Hekim Mehmet Erkan Doğan, kedi köpek gibi ev hayvanı sahiplerine hayvanlarını kimliklendirme tavsiyesinde bulundu. Doğan “Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik Resmi gazetede yayınlanmıştı. Bununla birlikte Veteriner Hekim gözetiminde deri altına yerleştirilen mikroçip ve düzenlenen pasaport ile hayvan hareketleri ile uygulamalar bu mikroçip numarası sayesinde veri tabanına kaydedilip takip edilebilir. Ayrıca kayıp ev hayvanlarının bulunmasına da mikroçip katkı sağlayabilir” dedi. Doğan, sokaktan alınarak sahiplenilen hayvanlara da mikroçip takılabileceğini de ifade etti.

Hayvan Sevgisi Festivali için çalışmalar başladı
Sosyal sorumluluk hayvan sevgisi film projelerine devam ettiklerini ifade eden Doğan, hayvan sevgisi festivali projelerinin de çalışmalarına başladıklarını söyledi. Doğan, “Hayvan sevgisi olmadan insan sevgisinin olamayacağı düşüncesinde sosyal sorumluluk adına neler yapabiliriz bunu çalışmalarını sürdürüyoruz” dedi. Hayvanların yaz aylarında sıcaktan olumsuz etkilendiği gibi kış günlerinde de soğuktan olumsuz etkilendiği de vurgulayan Doğan, doğaya yiyecek bırakmanın önemli olduğunu söyledi. Veteriner Hekim Doğan, "Binaların merdiven altları duvar kenarları gibi ulaşabilecekleri alanlara evde hazırlanan diyetler ya da ticari mamalar konulabilir. İçlerine girebilecekleri şekilde soğuktan koruyacak kartondan barınak yapabiliriz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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