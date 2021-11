Başkan Çınar, Samanlı’daki park alanını inceledi Çınar: “218’nci parkımızı samanlı mahallemizde hizmete sunduk”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ 218’nci parkımızı Samanlı Mahallemizde hizmete sunduk, hemşerilerimize ve çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Yeşilyurt’un dört bir tarafını yeni nesil sosyal yaşam alanlarıyla donatarak 7’den 70’e tüm vatandaşlara ferah ve güzel alanlar sunmaya devam eden Yeşilyurt Belediyesi, 2014 yılından bugüne kadar ki park hizmetlerindeki 218’nci, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ında 2,5 yıllık görev dönemindeki 24 ncü parkını Samanlı Mahallesine kazandırdı.

Yeşilyurt’un muhtelif bölgelerinde atıl vaziyette olan alanların yeşil alan ve park çalışmalarıyla güzelleştirilmesine ayrı bir önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu, Oğuz Özcan, Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Vedat Kaya, Samanlı Mahalle Muhtarı Orhan Balman, Aşağıbağlar Mahalle Muhtarı Ömer Şahin ve Abdulgaffar Mahalle Muhtarı Hüseyin Özcan ile birlikte Samanlı Mahallesinde yapımı tamamlanan park alanını inceledi.

Yapımı tamamlanan park alanında dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan Samanlı Mahallesi Muhtarı Orhan Balaman, “ Mahallemizde atıl vaziyette olan bu alanımızın para dönüştürülmesi noktasındaki talebimizin ardından modern, nezih ve güzel bir park alanını mahalle sakinlerinin hizmetine sunan Yeşilyurt Belediye Başkanımıza ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Mahalle sakinlerimiz burada güzel vakit geçirecekler, çocuklarımız güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğlenecekler, mahallemize hayırlı olsun ” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını belirten Aşağıbağlar Mahallesi Muhtarı Ömer Şahin ise “ Mehmet Çınar Başkanımızın emeklerinden, gayretlerinden ve hizmetlerinden memnunuz, kendisini çok seviyoruz ve her daim yanındayız. İnşallah bu güzel birliktelikler sayesinde daha güzel ve daha başarılı çalışmaların altına hep birlikte imza atacağız. Bu bölgeye yapılan tüm hizmetlerden dolayı Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Abdulgaffar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Özcan da, Yeşilyurt Belediyesinin güzel yatırımları neticesinde mahallelerin her geçen gün daha da güzelleştiğini ifade ederken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, Samanlı Mahallesi’nin ihtiyaç duyduğu güzel bir park alanını mahalle sakinlerinin hizmetine sunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi olarak gelecek nesillere güzel eserler ve hizmetler emanet etmeye devam ettiklerini vurgulayan Çınar, Samanlı Mahallesi’ndeki park alanıyla birlikte Yeşilyurt’taki park sayısını 218’e çıkartarak, park hizmetlerine örnek gösterilecek yatırımlarına bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

Samanlı Mahallesi sakinlerine verdikleri sözü yerine getirerek mahalleye güzel bir park alanı kazandırdıklarını dile getiren Çınar, “ Samanlı mahallesinde yaşayan hemşerilerimizin talebi, Muhtarımızın girişimleri ve ekiplerimizin yaptığı saha incelemelerinden sonra atıl vaziyette olan buradaki alanımızı, bölgemizin sosyal dokusuna değer katacak güzel bir park alanına dönüştürdük. Burada yaşayan vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü yerine getirmenin huzuru içerisindeyiz. İç ve dış yapısı, oyun alanları, fıtness aletleri, aydınlatmaları ve oturma gruplarıyla mahallemizin sosyal yaşamına ayrı bir renk katan yeni park alanımızla birlikte burayı daha renkli ve hareketli bir alana dönüştürdük. Yapılan her park mahallelerimize ayrı bir değer katıyor,7’den 70’e tüm vatandaşlarımız

park alanlarımıza gelerek sporunu yapıyor, sohbetini yapıyor, çocuklarımız güvenli ortamlarda oyunlar oynayarak zamanını faydalı geçiriyor. İlçemizin her noktasına Yeşilyurt Belediyesi hizmetlerinin imzasını atıyoruz, yeni yatırımlarımızla birlikte bütün yaşam alanlarımızın ferah ve modern bir kimliğe kavuşmasına öncülük ediyoruz. Mahallelerimizin yaşam seviyesi arttıkça doğal olarak ta Yeşilyurt’un daha yaşanabilir ve güzel bir kent hüviyetiyle birlikte geleceğe daha umutla bakmasına neden oluyor” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt’ta ki park sayısını 218’e çıkartarak park ve yeşil alan kapasitesinin artırılması noktasında vites yükselttiklerine dikkat çeken Çınar, “ 2021 yılı planlamasında yer alan park ve yeşil alan çalışmalarımızı teker teker gerçeğe dönüştürüyoruz. 2014 yılından bugüne kadar 218, 2109 Mahalli İdareler Seçimlerinden bugüne kadar da toplamda 24 parkımızı hizmete sunarak, ilçemizin ismine değer katacak yatırımlarımızın sayısını hızla artırmaktayız. İlçemizi her geçen gün daha da güzelleştiriyoruz. Samanlı mahallemizdeki parkımızla birlikte 218’nci parkımızı da açmış olduk.2014 yılında 2 metrekare olan kişi başına düşen yeşil alan miktarını son dönemlerdeki projelerimizle birlikte 5 metrekareye çıkartmış olduk. Şu anda devam eden park ve yeşil alan çalışmalarımızla birlikte inşallah kişi başına düşen yeşil alan miktarımızı 10 metrekareye kadar çıkartıp Yeşilyurt’umuzun marka değerine daha fazla katma değer katmayı hedefliyoruz. Bizler hemşerilerimizin mutlu, huzurlu, sağlıklı ve modern alanlarda hayatını sürdürmesi için çalışıyoruz ve mücadele ediyoruz. Her mahallemiz ve sokağımız bizim ayrı bir değer ve kıymet taşıyor. Çalışmalarımızın gerçeğe dönüşmesi noktasında desteklerini esirgemeyen mahalle muhtarlarımıza, esnaflarımıza ve mahalle sakinlerimize ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Samanlı Mahallesi sakinleri de atıl vaziyette olan alanın parka dönüştürülmesi noktasında ki sözünü yerine getiren Çınar’a teşekkürlerini sundular.

