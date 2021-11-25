Kadına karşı şiddette topyekün mücadele önerisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadına karşı şiddette topyekün mücadele önerisi

İHA

Kadına karşı şiddette topyekün mücadele önerisi

AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, basın açıklamasında kadınlara yapılan şiddetin tüm dünyada bir sorun olduğunu hatırlatarak, topyekün mücadele önerisinde bulundu.
25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü” sebebiyle AK Parti Kadın Kolları tarafından kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek için Sanat Sokağı Kongre MABESEM salonunda basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını okuyan AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, “Kadına yönelik şiddet, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan haklan ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranıştır. Kadına yönelik şiddet sadece ülkemizde değil maalesef tüm dünyada bir sorundur. AK Parti olarak, kurulduğumuz ilk günden itibaren kadına yönelik şiddetle mücadelede reform niteliğinde adımlar attık” ifadelerini kullandı. AK Parti iktidarları olarak bu konuda yaptıkları çalışmaları dile getiren Pelitoğlu, “2002 yılında yola çıkarken kılavuz edindiğimiz seçim beyannamelinden itibaren, kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımızı ifade ettik. 2004 yılında Anayasa'da pozitif ayrımcılık ilkesini düzenledik. 2005 yılında Türk Ceza Kanununda yaptığımız değişiklik ile "Töre Nedeniyle" ifadesini ekleyerek, Töre Cinayetleri faillerine en yüksek cezalar getirdik. Medeni Kanun, İş Kanunu'nda yaptığımız düzenlemelerle kadını güçlendiren politikalar ve uygulamalarla yolumuza devam ettik. 81 ilde ŞÖNİM'leri kurduk. KADES, elektronik kelepçe, ALO 183 çağrı hattı, bakanlıklar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, eğitimler, eylem planlan ile topyekün mücadele kararlılığımız artarak devam ediyor. Bizim medeniyetimiz; kadın, erkek, çocuk, her bir insana sevgiyi esas alan bir medeniyettir. Biz, Şiddet kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın, fiziksel, psikolojik her türlüsüyle mücadelede kararlıyız. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kıymetli Hanımefendi'nin de önemle vurguladıkları gibi "kadına şiddet, insanlığa ihanettir." AK Parti teşkilatlan olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz. Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok., Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Var olan çözüm önerilerimize yenilerini ekleyerek, canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Toplumumuzu derinden etkileyen şiddet konusunun temeline inildiğinde, çözümün topyekün mücadele ile olacağını ifade ediyoruz” şeklinde açıklamasını tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fenerbahçe'ye mektup yollayan öğrencilere Başkan Ali Koç’tan jest Öğrencilerin kulüplere gönderdiği mektuba Fenerbahçe Kulübü’nden yanıt geldi
YEREL HABERLER Fenerbahçe'ye mektup yollayan öğrencilere Başkan Ali ...
Jandarma bot timi kuruyor
YEREL HABERLER Jandarma bot timi kuruyor
Başkan Çınar, Samanlı’daki park alanını inceledi Çınar: “218’nci parkımızı samanlı mahallemizde hizmete sunduk”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, Samanlı’daki park alanını ...
Mounir Chouiar: "Galatasaray maçında yenen taraf olmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Mounir Chouiar: "Galatasaray maçında yenen taraf ...
Mounir Chouiar: Galatasaray maçından galibiyetle ayrılan taraf olmak istiyoruz
YEREL HABERLER Mounir Chouiar: Galatasaray maçından galibiyetle ...
Kaybolan hayvanlar mikroçip sayesinde bulunabilecek
YEREL HABERLER Kaybolan hayvanlar mikroçip sayesinde bulunabilecek
Jandarma’dan kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Jandarma’dan kaçak sigara operasyonu
Başkan Güder esnafları yalnız bırakmıyor Güder: “Birlik ve beraberlik ile bu ekonomik savaşı kazanacağız”
YEREL HABERLER Başkan Güder esnafları yalnız bırakmıyor Güder: ...
Malatya'da dolandırdılar Adana'da yakalandılar
YEREL HABERLER Malatya'da dolandırdılar Adana'da yakalandılar
Polat Sulu Mağarası koruma altına alındı
YEREL HABERLER Polat Sulu Mağarası koruma altına alındı
Tartıştığı kardeşini silahla yaraladı
YEREL HABERLER Tartıştığı kardeşini silahla yaraladı
Malatya’da iki ayrı kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Malatya’da iki ayrı kaza: 2 yaralı
Malatya’da yola düşen dev beton makas trafiği felç etti
YEREL HABERLER Malatya’da yola düşen dev beton makas trafiği felç ...
Malatya Büyükşehir Basketbol takımı galip
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Basketbol takımı galip
MTÜ’den “Bilinçli Nesil Güçlü Gelecek” konferansı Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı MTÜ’nün konuğu oldu
YEREL HABERLER MTÜ’den “Bilinçli Nesil Güçlü Gelecek” ...
Malatya’da 17’nci kattaki intihar girişimini polis engelledi
YEREL HABERLER Malatya’da 17’nci kattaki intihar girişimini polis ...
Görme engelli Nurettin öğretmen, 17 yıldır öğrencilerine rehber
YEREL HABERLER Görme engelli Nurettin öğretmen, 17 yıldır ...
Başkan Özcan’dan öğretmenlere çiçek
YEREL HABERLER Başkan Özcan’dan öğretmenlere çiçek
Battalgazi'de Öğretmenler Günü kutlaması Güder: “Öğretmen hakkı, ana-baba hakkıyla bir tutulmuştur”
YEREL HABERLER Battalgazi'de Öğretmenler Günü kutlaması Güder: ...
Yeşilyurt’ta öğretmenler için özel bir program düzenledi Çınar: “ Emeğiniz ve fedakârlığınız asla unutulmaz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta öğretmenler için özel bir program ...
Öğretmenler Günü nedeniyle Başkan Gürkan’a ziyaretler Gürkan: “Mesleğimle hep onur duydum”
YEREL HABERLER Öğretmenler Günü nedeniyle Başkan Gürkan’a ...
Arguvan’da Öğretmenler Günü kutlaması
YEREL HABERLER Arguvan’da Öğretmenler Günü kutlaması
Sumudica: Deliler gibi transfer dönemini bekliyorum
YEREL HABERLER Sumudica: Deliler gibi transfer dönemini bekliyorum
"Güvenli İnternet Kullanımı ve Siber Zorbalıklar" konferansı
YEREL HABERLER "Güvenli İnternet Kullanımı ve Siber Zorbalıklar" ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.