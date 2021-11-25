Kavgayı ayıran işçi pompalı tüfekle vuruldu

Malatya’da biri kadın 2 kişinin kavgasına müdahale eden işçi, çalıştığı inşaatta tüfekle vuruldu.

Edinilen bilgilere göre, Yüzakı Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, bir inşaatın önünde kavga ettikleri ileri sürülen biri kadın 2 kişiyi gören işçiler kavgaya müdahale ederek ayırmak istedi. Bu sırada işçilere tepki gösteren O.T. tehditler savurarak bölgeden ayrıldı. Yarım saat sonra olay yerine tekrar gelen şahıs yanında getirdiği tüfekle inşaat işçisi Y.G.’ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu sağ bacak ve boyun bölgesine saçlar isabete eden Y.G. yaralanırken olayın şüphelisi bölgeden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, şüpheli şahıs kısa süre sonra olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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