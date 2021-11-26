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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt’ta pazar yeri dualarla hizmete açıldı

İHA

Yeşilyurt’ta pazar yeri dualarla hizmete açıldı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından konforlu, kapalı ve modern olarak inşa edilen Çilesiz Kapalı Semt Pazar Yeri gerçekleştirilen tören ve dualarla açıldı.
Sağladığı hizmetlerle Yeşilyurt’ta yaşayan tüm ilçe sakinlerinin yaşam konforuna katkı sunan Yeşilyurt Belediyesi, bu kapsamda gerçekleştirmiş olduğu vizyonlu projelerine Çilesiz Kapalı Semt Pazar Yeri’nin açılışını yaparak bir yenisini daha ekledi. Çilesiz Mahallesi’nde bulunan Çilesiz Pazar Yeri 8 bin 677 metrekare alana sahip.
Çilesiz Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlenen açılış törenine, eski Gümrük ve Ticaret Bakanı AK Parti Malatya Milletvekili ve partinin MKYK üyesi Bülent Tüfenkçi, AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK üyesi Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyeleri, Malatya Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Ümit Emre, muhtarlar, pazar esnafı ve vatandaşlar katıldı.

“Hizmetlerimizle her yaştan insanımıza ulaşıyoruz”
Açılışta konuşan ve tüm çabalarının ilçe sakinlerinin modern standartlarda hizmet almasını sağlamak olduğunun altını çizen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak, ilçemize değer katan, tüm mahallelerimizin yaşam kalitesini artıran, her yaştan insanımızın faydalanabileceği hizmetler ve projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda tamamladığımız tesislerimizin açılışlarını da birer birer gerçekleştiriyoruz. Yeşilyurt İlçemizin böyle donanımlı ve modern bir Kapalı Semt Pazar alanına ihtiyacı vardı, bu ihtiyacı kısa sürede çözüme kavuşturduk hamdolsun. Kapalı pazar yerimiz 151 araçlık otopark alanıyla birlikte toplam 14 bin 200 metrekare alana sahip. Toplam maliyeti ise 11 milyon 841 bin Türk Lirası oldu. Kapalı pazar yerimizde esnafımız rahat bir şekilde ürünlerini sergilerken hemşerilerimizde huzur içerisinde alışverişlerini yapabilecekler. Bu vesileyle tüm esnafımıza hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak pazaryerleri konusunda standartları yükseltmek ve vatandaşlarımıza daha konforlu, daha modern pazar alanları kazandırabilmek amacıyla uzun bir süredir yoğun çaba sarf ediyoruz. Pazar yeri projelerimizle birlikte farklı alanlardaki birçok projemizin hazırlık ve yapım süreçlerini de ayrıca sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

“Yeşilyurt’umuzu hak ettiği yere ulaştırana kadar yorulmadan çalışacağız”
Başkan Çınar, “Yeşilyurt’umuzu sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve spor alanlarında hak ettiği seviye ulaştırana kadar; gönül belediyeciliği ilkesiyle ve hizmet aşkıyla, durmak yok yola devam diyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sözlerimi sonlandırırken, Çilesiz Kapalı Semt Pazar Yerimizin mahallemize, ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Esnafımıza hayırlı işler, hemşerilerimize huzurlu alışverişler diliyorum. Programımıza teşrif eden siz kıymetli misafirlerimize şahsım ve belediyemiz adına ayrı ayrı teşekkür ediyor, tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

"20 yıllık hizmet geleneğimizi sürdürüyoruz”
Programda konuşan AK Parti Malatya milletvekili Bülent Tüfenkci, “Malatya’nın en güzel ve modern pazarını pazarcı esnafımızla buluşturan Mehmet Çınar, Başkanımıza herkesin huzurunda çok teşekkür ediyorum “ifadelerini kullandı.
AK Parti olarak hizmet yarışını her dönem olduğu gibi sürdürdüklerini vurgulayan Tüfenkçi, “Gerçekleştirilen bu modern tesisin ilçemize ve şehrimize değer katacağını ve esnafımızın daha nezih ve güzel bir şekilde hizmet sunmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla bu günkü gibi yağmurlu günlerde hem pazarcı esnafımızın hem de vatandaşımızın konforunu artıracak bu güzel pazar yeri baki bir hizmet ifa edecek. Çok değerli hemşerilerimiz AK Parti ailesi olarak bizler hizmet yarışmamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizi önce siz hemşerilerimizle daha sonra kendi içimizde sağlayarak 20 yıllık hizmet geleneğimizi sürdürüyoruz. İnşallah yine önümüzdeki günlerde de yine güzel açılışlarda bir araya geleceğiz. Ben bu vesile ile bu güzel tesisimizin ilçemize ve şehrimize, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Yeşilyurt Belediyemiz ilçeye tüm imkanları sağlıyor”
AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise Çilesiz Mahallesi’ne yakışan bir kapalı pazarın kazandırıldığını söyleyerek, “Böyle donanımlı ve kapsamlı bir tesisin ilçemize ve şehrimize kazandırılmasına vesile olan Yeşilyurt Belediye başkanımız Mehmet Çınara çok teşekkür ediyorum. Mübarek bir günde bu Cuma sabahında pazarcı esnafımızın rahatça işini yapacağı, mahalle sakinlerimiz ve buradan alışveriş yapacak hemşerilerimizin de yağmurda, karda zor şartlarda rahatça alışverişlerini yapabilecekleri bir pazar yerini açıyoruz. Geçmişten bu güne bu mahallenin büyümesiyle pazar yerindeki gelişmelerin artık kapalı ve modern bir pazara dönüşme ihtiyacı ve bunun karşılığında belediyemizin yaptığı pazarı inşallah birlikte açacağız. Tüm ilçe belediyelerimiz güzel işlere imza atıyor. Yeşilyurt Belediyemiz en büyük ilçe olması hasebiyle bir bakıyorsunuz eğitimle ilgili diğer tarafta sağlıkla ilgili yaptığı işler, ilçenin ihtiyacı olan her türlü imkânları sağlıyor. Yeşilyurt Belediyemiz Yeşilyurt ilçemizi çok daha güzelleştiren, burada yaşayan insanlarımızın hayatını ne kadar kolaylaştırabilirsek çabasıyla tüm ekibiyle birlikte bu çalışmaları yürütüyor. Hamdolsun ki şehrimiz huzurlu. Sizlerin verdiği destek, şehri yönetenlerin içindeki uyumu ve şehrimizi daha da büyütmek adına yaptıkları gayretler hepimizin bereketi olarak ortaya çıkıyor. Bu pazarda tezgâhını açıp rızkının peşinde koşan pazarcı esnafımız başta olmak üzere pazarda alışverişini yapan tüm hemşerilerimize yeni Semt Pazarımızın hayırlı olmasını diliyorum tekrardan Yeşilyurt Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da, Yeşilyurt Belediyesinin çok güzel projelere imza atığını belirterek, her geçen gün Yeşilyurt’ta değer katığını söyledi. Çakır, “Böyle modern bir tesisin ilçeye ve şehre kazandırmasına vesile olan Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a çok teşekkür ediyorum” dedi.
AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı ise Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı hizmetlerinden dolayı tebrik ederek, Mehmet Çınar’ın çok başarılı işler yaptığını, Yeşilyurt Belediyesi’nin ilçenin vizyonuna uygun çok güzel projeler gerçekleştirdiğini belirtti. Kahtalı, böyle güzel bir tesisin hayırlı olmasını diledi.
MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, “Bizler her zaman devletimizin, milletimizin ve hükümetimizin yanındayız. İnşallah bu sıkıntılı günleri birlikte aşacağız. Böyle güzel bir tesisin ilçeye kazandırılmasında emeği geçen başata Yeşilyurt Belediye Başbakanımız Mehmet Çınar’a ve Yeşilyurt Belediyesine çok teşekkür ediyorum ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Konuşmaların ardından dualarla açılışı yapılan Çilesiz Kapalı Semt Pazar Yeri açılış programı protokolün pazar esnafı ve vatandaşlarla hasbihal etmesiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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