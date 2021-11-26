Su temini projeleri ön tamamlama töreni gerçekleştirildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, İller Bankası, JICA ve MASKİ Genel Müdürlüğü ortaklığıyla, Battalgazi ve Yeşilyurt başta olmak üzere, 11 ilçeye yapılan yatırımlarla ilgili “Su Temini Projeleri Ön Tamamlama Açılış Töreni” düzenlendi.

Arslantepe Höyüğünde gerçekleştirilen törene, Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Mr. Sasaki Daisuke, Mr. Doma Akifumi, Ms. Nobuhiro Ikuro, Ms. Yurika Saito, Mr. Ali Bekin, Malatya Valisi Aydın Baruş AK Parti Malatya Milletvekili MKYK üyesi Bülent Tüfenkçi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, siyasi parti il temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Törende ilk olarak, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İller Bankası, JICA ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nün yaptığı yatırımların tanıtımları yapıldı.



“Malatya’nın tamamında yatırımlar gerçekleştiriyoruz”

Törende ilk olarak MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert konuştu. Tarihten gelen TürkJapon dostluğunun en güzel örneklerinden birinin bugün sergilendiğini söyledi. MASKİ ve JICA ortaklığıyla 4 yıldır Malatya’da çok ciddi yatırımlar yapıldığına değinen Mert, “Şu anda bulunduğumuz bölge UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Arslantepe Höyüğü’dür. Battalgazi, Orduzu ve Hanım çiftliği bölgesinde yıllardır su sıkıntısı vardı. Yaptığımız çalışmalarla içmesuyu artık sağlıklı bir şekilde akıyor. Altyapısı ve üstyapısı yenilendi ve vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. İller Bankası ve JICA ile gerçekleştirdiğimiz anlaşmalar sonucunda Malatya’nın tamamında yatırımlar gerçekleştiriyoruz. İçmesuyu, kanalizasyon hatları, atıksu arıtma tesisleri inşa ediyoruz. Yeni su kaynakları bulup, kaptaj tesisleri inşa edip, hemşerilerimize sunuyoruz. Malatya genelinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Projelerimize destek veren, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan başta olmak üzere, Japon Büyükelçimize, JICA Heyetine, İller Bankası Genel Müdürüme ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.



“Malatya’ya temiz ve sağlıklı bir su sağlaması konusunda katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum”

Malatya’da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden JICA Türkiye Ofisi Başkanı Nobuhiro Ikuro, “Bugün yerel yönetimler altyapı geliştirme projesi kapsamında Malatya’dayız. Dünya miras alanı olarak tescillenen Arslantepe Höyüğü’nde, Malatya’nın hemen hemen tamamında yürütülen su, kanalizasyon ikmal projelerinin açılış töreninde bir aradayız. JICA, 2015 yılından itibaren yerel yönetimlere, su, kanalizasyon ve atık yönetimi gibi sosyal altyapı projelerinin geliştirilmesi için gerekli olan uzun vadeli fonları sağlamaktadır. Yeni imzaladığımız anlaşma ile Kuzey Kuşak çevre yolunu yapmayı planlıyoruz. Tamamlanmasını bugün kutladığımız birkaç projeden bahsetmek isterim. Doğu Kollektörü Kanalizasyon Hattı, Şahnahan içmesuyu ve kanalizasyon hattı, Akçadağ Bahri ve Kozluca içmesuyu kanalizasyon hattı Malatyalı vatandaşlara hizmet edecektir. Malatya’ya temiz ve sağlıklı bir su sağlaması konusunda katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.



“Güney kuzey çevre yolu ve trambüs hattı için Büyükşehir Belediye’mize destek olacağız ”

Malatya’nın altyapısı ve üstyapısı için ortaklıklarına devam edeceklerini belirten İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir “İller Bankası, Yerel Yönetimlerimize hizmet etmek amacıyla çalışmalarına ve işbirliklerine devam ediyor. Son yıllarda ülkemizde artan ihtiyaçlara cevap verebilmek için birçok uluslararası kuruluşla işbirliği içindeyiz. Bu işbirliklerimizin en güzel örneğini bugün burada hayata geçiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. JICA ile birlikte Malatya’da çevresel altyapı projelerinin hayata geçirilmesi, bu konuda sıkıntıların giderilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda Kuzey Çevre Yolu’nun hayata geçirileceği müjdesini vermek istiyorum. En yakın zamanda Güney Kuşak Çevreyolu ve trambüs projeleri için Büyükşehir Belediyemizle ortak çalışmalar yapıp, destek olacağız. Bu projeler için Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum. Çok güzel çalışmalar sergiliyorlar. Bugün burada açılışını yaptığımız projelerimize, yeni yılın ilk aylarında yeni projelerimizi ekleyeceğiz. 2022 yılının sonunda kuşak çevre yollarının tamamlanmasını planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“600 milyon değerinde 42 proje gerçekleştiriyoruz”

Açılışın Malatya’ya hayırlı olmasını temenni ederek konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Büyükşehirler ile çok güzel yatırımlar gerçekleştiriyoruz. 4 yıldır, Japon Büyükelçiliği, İller Bankası ve JICA ile ortak projeler üretip, hayata geçiriyoruz. Kuzey kuşak yolu, güney kuşak yolu, trambüs hattı projemizi ve Malatya’nın trafikle ilgili olan problemlerini de birlikte JICA ortaklığı ile gerçekleştireceğiz. 100 milyon lirası MASKİ Genel Müdürlüğümüzün öz kaynakları ile 500 milyon lirası ise JICA’dan sağlanmak üzere 600 milyonluk çalışmaların açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu yatırımlarımızla yaklaşık 400 bin kişinin ihtiyacını karşılayacağız. Tamamlanan, devam eden 42 projemizi JICA ortaklığı ile gerçekleştiriyoruz. 6 adet atıksu arıtma tesisi, 34 adet içme suyu ve kanalizasyon hattı, 2 program araç filosu, doğu ve batı kollektörü kanalizasyon projeleri, yeni içme suyu kaynakları, beylerderesi kaptaj tesisi ve Orduzu bölgesi altyapı yatırımları gerçekleştiriliyor. 341 bin 550 metre içme suyu ve kanalizasyon hattı inşa edildi. İlçelerimize arıtma tesisleri inşa ediyoruz. Memlekete hizmet etme yolunda emin adımlar atıyoruz. Hizmetlerimizi memleketimizin insanlarına hak ettiği şekilde sunmak gibi bir sorumluluğun içerisindeyiz. Programımızı gerçekleştirdiğimiz Orduzu Mahallemiz 718 mahallemizden bir tanesidir. Orduzu Mahallemize bu yıl yapılan ve yapılmakta olan yatırımlar yaklaşık 2 milyar TL civarında bir rakama tekâmül etmektedir. Malatya’mızın 718 mahallesinde aktif olarak çalışıyoruz. Hizmetlerimizin başta Malatya’mıza, Orduzu’muza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.



“Malatya, Türkiye’de örnek gösteriliyor”

Açılış töreninin Arslantepe Höyüğü’nde yapılmasının anlam ve önemine değinen AK Parti Malatya Milletvekili ve partinin MKYK üyesi Bülent Tüfenkci, “JICA’nın Malatya altyapısına destek vermesi büyük bir takdiri hak ediyor. Malatya yatırımlarıyla Türkiye’de örnek bir şehirdir. Belediyecilik noktasında diğer belediyelerle karşılaştırıldığında farkı çok net görebiliyoruz. Yolları, altyapısı, parkları, hastaneleriyle güzel yatırımlar yapılan kadim şehirdir. Bu yatırımların, Malatya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Japonya Büyükelçisi Kazuhiro: “Japon Türk dostluğu daha da pekişecek”

Açılış törenine davet edildikleri için teşekkür ederek konuşmalarına başlayan Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro: “Japonya, olarak halkın suya dair ihtiyaçlarını karşılaması için destek vermiş olmaktan memnunuz. İçmesuyu, kanalizasyon altyapısı ve atıksu arıtma tesislerinin yapılması için işbirliği içindeyiz. Sonraki projelerimizle de Japonya Türkiye dostluğunun daha da pekişeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.



“Japonya ve Türkiye’nin çok güzel bir işbirliğine şahit oluyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nün daha modern bir şehir inşa etmek için çalışmalar yaptığını ifade eden Malatya Valisi Aydın Baruş, “Japonya ve Türkiye’nin çok güzel bir işbirliğine şahit oluyoruz. JICA’nın Türkiye’de gerçekleştirdiği çok önemli çalışmalar var. Çok teşekkür ediyoruz. Her Türk vatandaşı sağlıklı çevrede yaşama hakkı var. Sağlıklı çevre için Arıtma tesisleri ve altyapı çalışmaları gerekiyor. Ancak bu işler çok maliyetli olduğu için uluslararası kredi temini gerekiyor. Bu noktada Büyükşehir Belediyemiz çok aktif çalışıyor. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz çok önemli projelerimiz var. İçmesuyu isale hatları, kanalizasyon hatları ve arıtma tesisleri inşa ediliyor. Bir şehrin altyapısı sağla bir şekilde inşa ediliyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından 600 milyonluk dev yatırımların kurdelesi kesildi. Gürkan açılışın anısına Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro ile JICA Türkiye Ofisi Başkanı Nobuhiro Ikuro, Arslantepe’de çıkan kılıçların sembollerinden oluşan kılıç seti hediye etti. İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir’e hediyelerini ise Baruş verdi.

Konuklar törenin ardından Arslantepe Höyüğünü gezdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.