Battalgazi’de bir mahallenin daha ulaşım sorunu çözüldü

Ulaşım yatırımları kapsamındaki çalışmalarını gece gündüz sürdüren Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, Yaygın Mahallesi’nde yaşanan ulaşım sorununa, gerçekleştirdiği birinci kat sathi kaplama asfalt öncesi temel hazırlık çalışmaları ile neşter vurdu.

Özellikle kışın çetin geçmesi nedeniyle sorun yaşayan Yaygın Mahallesi sakinlerinin yol sorunu Battalgazi Belediyesi’nin hummalı çalışmalarıyla gideriliyor. Kışın gidilemeyen Yaygın Mahallesi ile Tokluca Mahallesi arasındaki toplam 5 kilometrelik bağlantı yolunda birinci kat sathi kaplama asfalt öncesi temel hazırlık çalışmalarının startını veren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği bu çalışmalarla vatandaşların yol sorununu çözüme kavuşturacak. 2.5 kilometrelik kısmın çalışmalarını tamamlayan ekiplerin bu hummalı çalışmaları, vatandaşlar tarafından büyük memnuniyet ile karşılandı. Toprak yoldan ve yaşanan olumsuzluklardan kurtulan mahalle sakinleri, yapımı için talimat veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.

Bölge halkının kışın çok zorluk çektiğinin altını çizen mahalle sakinlerinden Kasım Kan isimli vatandaş, “Özellikle yolumuz kış ayının gelmesiyle çok kötü bir hal alıyordu. Arabalar buraya gelmiyordu. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkürlerimi iletiyorum. Burası artık anayol olacak ve kışın çok rahat bir şekilde burayı kullanacağız. Arabalarımızı eskiden belediye binasının önüne bırakmak zorunda kalıyorduk. İnşallah bu kış ayında rahat edeceğiz. Başkanımız Osman Güder’e ve ekibine şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.



“Battalgazi’de sorunlar anında çözülüyor”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e iletilen tüm sorunların anında çözüme kavuştuğuna dikkat çeken Yaygın Mahallesi Muhtarı Nihat Karataş, “Bugün mahallemizin yol sorunu çözüme kavuşuyor. Ekipler çalışmalarını başlattı ve yağmur çamur demeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Kendisine iletilen tüm sorunları anında çözüme kavuşturan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e mahallem ve şahsım adına teşekkürlerimi iletiyorum. Yaygın Mahallemizin çok geniş bir alanı var ve Adıyaman’a dayanıyor. Anayol ve diğer yollarla birlikte 5 kilometrelik bir yol ağı var. Yolumuz çok yoğun kullanılıyor. Rahata kavuştuğumuz bu çalışmaların ardından önümüzdeki sene asfaltı döküldükten sonra daha da rahata kavuşacağız. Ekipler çok güzel bir çalışmaya imza attı. Milletimiz artık rahatça ulaşımlarını sağlayacaklar” dedi.

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