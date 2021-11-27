İlkokul öğrencilerine trafik eğitimi

Malatya’da iki günde iki okulda toplam bin 171 öğrenciye uygulamalı ve teorik olarak trafik kuralları eğitimi verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığına ait Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Özalper İlkokulu ve Bostanbaşı İlkokulunda öğrencilere uygulamalı ve teorik olarak eğitim gerçekleştirildi.

Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı İlkokulu öğrencilerinin eğitildiği programda, Malatya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Deniz ve Trafik Denetleme Şube Müdürü Turgay Kovancı öğrencilerle bir araya geldi.

Bostanbaşı İlkokulu Müdürü Mehmet Yasin Demirel, öğrencilere trafik eğitimi verilmesiyle ilgili “Mobil Trafik Eğitim Tırı’nın okulumuza gelmesi öğrencilerimizden heyecan oluşturdu. Trafikteki temel kuralları trafik polisi abilerinden uygulamalı olarak öğrendikleri güzel bir etkinlik oldu” şeklinde konuştu.

Malatya’da iki günde iki okulda Mobil Trafik Eğitim Tırı aracılığıyla toplam bin 171 öğrenciye uygulamalı ve teorik olarak trafik kuralları eğitimi verildiği kaydedildi.

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