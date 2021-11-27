Galatasaray kafilesi Malatya'da

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Malatya'ya geldi.

Son idmanın ardından karşılaşma için Malatya'ya gelmek üzere saat 16.00'da İstanbul'dan uçağa binen sarı-kırmızılı kafile, saat 17.15'te Malatya Havalimanı'na iniş yaptı. Kafileye taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Teknik direktör Fatih Terim'e yoğun ilgi gösteren taraftarlar, futbolculara destek verdi. Daha sonra havalimanından otobüsle ayrılan Galatasaray kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.

Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı yarın saat 19.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Taraftarların fotoğraf çekmesi

Futbolculardan görüntüler

Fatih Terim'in fotoğraf çektirmesi

Detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-11-27 18:44:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.