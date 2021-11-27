Malatya'daki silahlı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi İnci Sokak’ta, dün gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada A.Ç. yaralanırken, olayla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 5 kişiden 2'si tutuklanırken, 3 kişiye ise adli kontrol uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.