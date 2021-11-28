Tüfenkci:"Malatya sağlıkta önemli gelişmeler kat etti"

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, bir sendikaya gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı konuşmada, "Malatya sağlıkta önemli gelişmeler kat etti" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, ÖzSağlık İş Sendikası Malatya Şubesi’ne ziyaret etti. Tüfenkci, ziyarette sağlık yatırımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Malatya sağlık konusunda şanslı olan illerden birisi. Toplumsal merkezlerden tutun da özel bölüm hastanelerine kadar, ileri tetkiklerin yapıldığı önemli hastanelere sahibiz. Malatya bu konuda önemli gelişmeler kat etti" ifadelerini kullandı.

Sağlıkta önemli yatırımlar yapıldığını kaydeden Tüfenkci, "Malatya sağlık konusunda şanslı olan illerden birisi. Toplumsal merkezlerden tutun da ileri tetkiklerin yapıldığı önemli hastanelere sahibiz. Malatya bu konuda önemli gelişmeler katetti. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün AK Parti teşkilatımız bu yönde Malatya'ya pozitif ayrımcılık yaptılar. Malatya’nın Çocuk Hastanesi ile kadın doğum hastanesi; Yeşilyurt Devlet Hastanesi, Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, yaklaşık bin 100 yataklı hastanemiz, Doğanşehir‘de 100 yataklı Devlet Hastanemiz önemli yatırımlar. Darende de Fizik Tedavi Hastanemizi de İnşallah devreye aldığımızda bölgemizde sağlık anlamında önemli bir adım atmış olacağız. Malatya sağlık anlamında bölgede fark oluşturan illerimizden birisi. Tabi bu fiziki alanların çalışması, bir yandan hizmetin aksamadan sürdürülmesi özellikle sağlık çalışanları noktasında çok çok önemli" şeklinde konuştu.

Tüfenkci, sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştıklarını vurgulayarak, "Sağlıkçılarımız temizlikçisinden hasta bakıcısına kadar gerçekten pandemi sürecinde de fedakar bir şekilde çalıştılar. Çalışmaya devam ediyorlar. Bu anlamıyla kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sorunların çözümü noktasında hep beraber hareket ederek, özellikle arkadaşlarımızın bu fiyat dalgalanmalarından etkilenmemesi noktasında hükümetimizin gerek asgari ücret üzerindeki çalışmaları, gerekse iyileştirme noktasındaki çalışmaları sürüyor. Süreci sandıklarımız ile birlikte takip ediyoruz. Neticesi de olumlu olur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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