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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder gül fidanı dikti

İHA

Başkan Güder gül fidanı dikti

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Tandoğan Mahallesi’nde yapımı devam eden “Gül Bahçesi Projesi”nin çalışmalarını yerinde inceleyerek, bahçedeki ilk gülün dikimini gerçekleştirdi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Tandoğan Mahallesinde bulunan Kısmet ve Dostlar sokak arasındaki 9 bin metrekarelik alanda yapımı aralıksız devam eden “Gül Bahçesi Projesi”nin çalışmalarını yerinde inceledi. İçerisinde; İşletme binası, gül parselleri, süs havuzları, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanlarının olacağı projenin çalışmaları hakkında birim müdüründen bilgiler alan Başkan Güder, 3 milyon lirayı aşan projenin tamamlanması ile ilçeyi gül konusunun saracağını ve vatandaşların uğrak mekanı haline geleceğini belirtti. Gül bahçesinin ilk gülünü kendi elleriyle dikimini gerçekleştiren Başkan Güder, Malatya iklimine uygun 30 farklı türden bitki ve güllerin yer alacağının altını çizdi.

Gül Bahçesi’nin ilk gülünü başkan güder dikti
Battalgazili vatandaşlara daha güzel bir yaşam sunmak için her daim sahada olduklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Birçok bölgede olmayan ve gül yüzlü insanlarımız yaşadığı Battalgazi’mize kazandıracağımız Gül bahçesi proje alanında devam eden çalışmaları inceliyoruz. Arkadaşlarımız ile birlikte gül bahçemizin ilk güllerinin dikimini gerçekleştirdik. Battalgazi’miz gül kokacak. İnşallah projemiz tamamlandığı zaman insanlarımız sıklıkça ziyaret edebileceği ve güzel vakitler geçirebileceği bir alanı ilçemize kazandırmış olacağız. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar hem Battalgazi’miz için hem de yöremiz için bir örnek teşkil etmiş olacak. Büyük önem verdiğimiz ilçemizin estetiğini hayata geçirdiğimiz projelerimiz ile daha renkli bir görünüme kavuşturuyoruz. Tabi bazen eleştirilerde alıyoruz ama benim için önemli olan vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri yerine getirmektir. Biz hizmeti bu yönüyle anlamlı görüyoruz. Bu hizmetlerin maliyetleri bazen büyük bazen ise küçük oluyor. Çünkü bizler bu yola hizmet aşkı ile çıktık. En güzel hizmetleri sunmak, bizim boynumuzun borcudur. Çünkü Battalgazi’ye hizmet sözümüz var, yatırım sözümüz var. İlçemizin hiçbir mahallesini ayırmıyor, her bir mahallemizi hizmet ve yatırımlarla ilmik ilmik dokuyoruz. Halkımıza daha güzel bir yaşam sunmak için Battalgazi Belediyesi olarak her daim sahadayız” dedi.

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