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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da depremden zarar gören bir bina daha yıkıldı

İHA

Malatya'da depremden zarar gören bir bina daha yıkıldı

Malatya'nın Saray Mahallesi’nde depremde ağır hasar gören bir bina daha kontrollü bir şekilde yıkıldı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Malatya'da Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi’nde ağır hasar gören bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.
Malatya Valiliği’nin yıkım kararının ardından bina çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Ekipler, binanın yıkımını kontrollü bir şekilde gerçekleştirdi. Yıkım esnasında emniyet ekipleri, yolu hem araç hem de yaya trafiğine kapattı. Sözü edilen binada oturan esnaf Hacı Karanfil, binalarının depremde hasar görmesi ve tehlikeli olmasından dolayısıyla yıkım kararı alındığını belirtip, “Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden Malatya da büyük oranda etkilendi. Bugün de ağır hasar gören binamız kontrollü bir şekilde yıkılıyor. Kahveciler Esnaf Odamız burada idi. Depremde ağır hasar görmesi nedeniyle binayı boşalttık. Görevli arkadaşlarımız da çevre güvenliği alıp yolu da trafiğe kapatarak binayı yıkıyorlar” dedi. Karanfil, “Nasip olursa binamız tekrar yapılacak. Kazasız ve belasız yıkım işlemi biter inşallah. Kendi imkanlarımızla yeni binamızı yapacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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