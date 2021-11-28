Malatya’da sis

Malatya’da sabah saatlerinde etkili olan sis, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Şehir merkezi ve çevresinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düşerken, ulaşımda da aksamalar yaşandı. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler farlarını açarak yollarına devam etti. Polis ekipleri sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarırken, sisin kentte bir süre daha etkili olması bekleniyor.

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