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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt’un lezzetleri dünya helal zirvesinde ilgi gördü

İHA

Yeşilyurt’un lezzetleri dünya helal zirvesinde ilgi gördü

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 7. Dünya Helal Zirvesi Fuarı’na Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi de katıldı. Yeşilyurt’un güzel lezzetleri uluslararası büyük bir organizasyonda tanıtımını gerçekleştirildi.
“Yeni Çağın Yeni Normalleri: Helal Üretim ve Tüketimin Vazgeçilmezliği” teması ile İstanbul Kongre Merkezinde 8. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo, 2528 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlendi.
Dünyanın en büyük "helal organizasyonu" olarak kabul edilen etkinlik, helal belgeli ticaret hacminin artırılması, yeni pazarlara ulaşım sağlanması ve sektörel gelişmelerin yakından takip edilmesi amacıyla düzenleniyor.
Fuar, başta gıda olmak üzere kozmetik, finans ve turizm gibi alanlardan birçok sektör temsilcisini bir araya getiriyor. Ayrıca, lojistik, yayıncılık, ambalaj, eğitim gibi farklı sektörlerden de kuruluşlar da yer alıyor.
Fuara Yeşilyurt Belediyesi, Malatya Valiliği koordinesinde katılım sağladı. Malatya Valiliği ve Yeşilyurt Belediyesi’nin standına yoğun ilgi gerçekleşti. Yemek yarışmasında uluslararası jüri üyeleri, fuardaki yabancı konuklar yarışmacı öğrenci ve öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği Malatya Valiliği ve Yeşilyurt Belediyesi, standında coğrafi işaretli Kiraz Yaprağı Sarma Köftesi, Akçadağ Kömbesi, Polat Usulü Haşlama Köftesi, ve Kayısı Tatlısı ikramında bulunuldu. Yeşilyurt Belediyesinin katkılarıyla Malatya standın da Fuar süresince yöresel yemek fotoğrafları sergilenirken coğrafi işaretli yemeklerin tanıtım ve ikramında bulunulacağı belirtildi. Doğu Anadolu Bölgesinde en fazla Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan yerel yönetim olan Yeşilyurt Belediyesi, Türk Patent ve Marka Kurumundan aldığı tescil belgeli yöresel yemeklerin tanıtımı amacı ile kurulan standın yoğun ilgi ile karşılanması katılımcıları mutlu etti. Daha önce Yeşilyurt Belediyesi yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Malatya'nın yöresel lezzetlerinden Malatya İçli Köfte Yemeği ile Banazı Karası Üzümü Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek Coğrafi İşaret Tescil Belgesine kavuşturulmuştu.
Malatya ve Yeşilyurt'un tarihsel zenginlikleri, yemekleri, tarımsal ürünleri ve medeniyetini ön plana çıkartmaya yönelik önemli çalışmalar yapan Yeşilyurt Belediyesi, Malatya'nın geleneksel sofra kültüründe özel bir konumda olan içli köfte ile tadı ve aromasıyla farklı bir lezzet olan Banazı karası üzümünün Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alması şehirde büyük bir memnuniyetle karşılanmıştı.
Yeşilyurt Belediyesi, yapmış olduğu önemli çalışmaların sonucunda Coğrafi İşaret Tescil Belgesine kavuşan Malatya İçli Köfte Yemeği ile Banazı Karası Üzümünün tanıtımı ve pazarlamasını daha planlı ve sistemli bir şekilde gerçekleştirerek kentin turizm ve ekonomik hayatına önemli katkılar sundu.
Malatya ile markalaşan Malatya İçli Köfte Yemeği ve Yeşilyurt'un verimli topraklarında yetişen Banazı Karası Üzümün, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edilmesiyle birlikte kültürel ve ekonomik açıdan İlçeye ve şehre önemli katkılar sundu.
Yeşilyurt’un güzel lezzetlerinin uluslararası büyük bir organizasyonda, tanıtımını gerçekleştirerek, Yeşilyurt İlçesinin yöresel lezzetler konusunda hak ettiği değeri görmesi için gerekli çalışmaların her zaman sürdürüleceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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