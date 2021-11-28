Kahtalı: “Türkiye’yi kaosa sürüklemeye çalışıyorlar ama başaramayacaklar”

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Türkiye’nin 2023'e giderken bir kaos ortamına sürüklenmeye çalışıldığını ifade ederek “Bu süreci de atlatacağız. Türkiye daha çok üretecek ve daha çok büyüyecek” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kamil Bitter ve partililerle birlikte Darende ilçesini ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulundu. İlçede ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Kahtalı burada partililerle bir araya geldi. Kahtalı, daha sonra Darende Kaymakamlığı ve Darende Belediyesini ziyaret ederek ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlçe ziyaretine dair bir açıklama yapan Kahtalı, Darende’nin Malatya için çok önemli bir ilçe olduğunu ifade ederek, “Burada belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve partimiz ahenk içerisinde çalışıyor. Belediye başkanımız çok önemli hizmetler yürütüyor, ilçemizi geliştirmek için büyük gayret sarf ediyor. Milletvekilleri olarak başkanımızın ve ilçe halkının yanındayız Ankara'da yapabileceğimiz ne varsa her zaman başkanımızın ve ilçe halkımızın emrindeyiz. Darende'de bazı geciktirilmiş işlerimiz var, inşallah bunları da gerek büyükşehir belediyemiz nezdinde gerek diğer kurumlar nezdinde çözeceğiz ve sorunları ortadan kaldıracağız. Bizim işimiz sorun çözmek ve hizmet üretmek. İlimizi ve ilçemizi daha ne kadar kalkındırırız bunun derdindeyiz. Devletimiz gerek salgında ve gerekse de depremde ilimizdeki vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza önemli destekler sağladı. İlimiz özellikle son 3 yılda çok önemli hizmetler aldı. Bu hizmetlere devam edeceğiz. El birliği ile ilimizi, ilçemizi ve ülkemizi kalkındıracağız” şeklinde konuştu.



“Türkiye’yi kaosa sürüklemeye çalışıyorlar”

Kahtalı, “Türkiye 2023'e giderken hem dışarıdakiler hem de içerideki işbirlikçileri tarafından bir kaos ortamına sürüklenmeye çalışılıyor. Bir ekonomik buhranı oluşturmaya çalışıyorlar ama Türkiye artık eski Türkiye değil. Artık hem bölgesinde hem de küresel çapta ‘ben de varım’ diyen, hakkını savunabilen bir ülkemiz var. Savunma sanayi başta olmak üzere her alanda önemli atılımlar yaptık. Daha düne kadar İHA almak için İsrail'e bin bir ricada bulunuyorduk, paramızla rezil oluyorduk. tabii onlar, Türkiye bu halde kalsın herkese muhtaç olsun diye uğraşıyorlar ama başarılı olmadılar olamayacaklar. Devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın arkasında milleti var. Ekonomi üzerinden hükümetimizi ve ülkemizi yıpratmaya çalışıyorlar. Dolar önce yükseldi şimdi ateşi düşüyor. Biz bu süreci de atlatacağız. Bu dalgalanmanın sonucunu en az hasarla atlatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Tabi bazıları, Erbakan hocamızın da ifade ettiği gibi rantiyeciler, paradan para kazananlar ülke gelişmesin, yatırım olmasın istiyorlar. Faiz yüksek olsun parayla para kazanalım istiyorlar ama onların istediği şekilde olmayacak. Türkiye daha çok üretecek ve daha çok büyüyecek. Allah’a hamdolsun bugün 200 milyar doların üzerinde bir ihracat yapıyoruz. Önümüzdeki yıl Allah nasip ederse hedefimiz günde 1 milyar dolar ihracat yapmak. 350 milyar dolar hedefimiz var. Şu anda fabrikalarımız yüzde 85 kapasite ile çalışıyor. Tüm Türkiye'de üretiyoruz ve dünyaya ihraç ediyoruz. Türkiye kaliteli ürün üretiyor. Türkiye gelişmesine ve büyümesine devam edecek. Onlar ne kadar oyun kurarsa kursunlar bizler de Allah'ın izniyle bu oyunları bozmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Muhalefeti de eleştiren Kahtalı, hiçbir partinin tek başına AK Parti’den daha fazla oy alamayacağını dile getirerek, “CHP, HDP, İYİ Parti ve bugüne kadar bizle yol yürümüş ama çıktığı yeri beğenmeyen zevatlar Millet İttifakı adı altında bir araya gelmiş. Bunlar henüz bir aday dahi belirleyemediler. Bugün hiçbir siyasi parti AK Parti'den daha fazla oy alamayacağını iyi biliyor. Bugün yapılan kamuoyu yoklamalarında Cumhurbaşkanımız açık ara önde görünüyor. O yüzden hepsi diyor ki ‘Biz bir araya gelebilirsek ancak Tayyip Erdoğan’ı devirebiliriz.’ Ama milletimiz Allah hamdolsun 15 seçimde de bunların hesabını sandıkta gördü. 2023'te de bunların hesabını sandıkta göreceğiz. Bunlar terör örgütleri ile beraber yürüyenler, bizim sınır ötesi operasyonlarımıza mecliste onay vermeyenler. Millet bunları görüyor” dedi.

Kahtalı’nın ilçeye yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu ise “Yeni dönemde ilçemize el birliği ile güzel hizmetler yapacağız. Bu noktada Milletvekilimizin desteğini görmek bizleri mutlu etti” şeklinde konuştu.

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan da, “Belediye olarak elimizden gelen tüm gayretle ilçemize hizmet etmeye çalışıyoruz. Alt yapı ve üstyapı çalışmalarımız devam ederken bir yandan da yatırımlarımız devam ediyor. Parke üretim tesisi kurduk, Darende yöresel ürünler pazarını açtık. İnşallah 2023'te şehrimize ve ilçemize yakışır önemli yatırımları hizmete sunacağız. Biz gece gündüz demeden halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bize verilen desteklerden dolayı da Milletvekilimiz Hakan Bey’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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