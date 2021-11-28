Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçından notlar



Taha AYHAN MALATYA (DHA) Spor Süper Lig'in 14'üncü haftasında Galatasaray, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Ligde geride kalan 13 haftada sarı kırmızılılar 6 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik sonucunda aldığı 21 puan ve averajla 8'inci sırada yer alırken, Malatya ekibi ise 4 galibiyet, 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 12 puanla 17'nci sırada bulunuyor.

FATİH TERİM CEZALI

Fenerbahçe derbisinde tedbire uymama eylemi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ile 6 maç ceza alan teknik direktör Fatih Terim, Yeni Malatyaspor deplasmanında takımının başında olamadı.

TRİBÜNLER KISMEN DOLDU

Süper Lig'de 21 puanla 8'inci sırada yer alan Galatasaray ile ligin 17'nci sırasında bulunan Yeni Malatyaspor'da taraftarlar aldığı başarısız sonuçlarla bu maça kısmen ilgi gösterdi. 27 bin 500 kapasiteli Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi taraftarları için ayrılan 24 bin 500 kişilik kontenjanda 8 bin bilet satıldı. Böylelikle tribünler kısmen doldu. Taraftar, ellerinde sarı kırmızılı bayraklarla takımlarına destek verdi. Maraton ve kale arkası tribünlerinde karşılaşma başlamadan önce taraftarlar sarı-kırmızılı atkılarını salladı.

STAT ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada stat çevresinde alınan yoğun güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Stada giriş sağlayan tüm kapılarda tedbir alınırken, stat etrafında adeta kuş uçurtulmadı.

DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-11-28 19:21:55



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