Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

İHA

Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
17. dakikada sol kanatta topla buluşan Haddadi'nin tehlikeli ortasını savunmada Marcao kornere çeldi.
21. dakikada Babel'in ceza sahası dışı sol çaprazından sert vuruşu savunmada Sadık'tan döndü.
24. dakikada ceza sahasına uzak bir noktada topla buluşan Babel'in sert şutu az farkla auta çıktı.
31. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mounir'in sert şutunu kaleci Muslera iyi uzanarak kornere çeldi.
34. dakikada ceza sahasından kale önüne sokulan Haddadi'nin vuruşunu kaleci Muslera ayaklarıyla kurtardı.
43. dakikada Babel'in sol kanattan yaptığı tehlikeli ortayı savunmada Haddadi kafayla uzaklaştırdı.

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Osman Gökhan Bilir xx, Samet Çavuş xx
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir x, Karim Hafez x, Semih Kaya xx, Sadık Çiftpınar x, Wallace x, Oussama Haddadi x, Jospin Nshimirimana x, Stevie Mallan x, Didier Ndong x, Mounir x, Adem Büyük x,
Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Philip Awuku, Eric Ndizeye, Muhammed Sarıkaya, Osman Haqi, Atakan Müjde, Mert Miraç Altıntaş, Hasan Özkan, Walter Bwalya, Kubilay Kanatsızkuş
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Galatasaray: Muslera xx, DeAndre Yedlin x, Marcao x, Victor Nelsson xx, Van Aanholt x, Taylan Antalyalı x, Berkan Kutlu x, Barış Alper Yılmaz x, Emre Kılınç x, Ryan Babel x, Diagne x
Yedekler: İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Christian Luyindama, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu
Teknik Direktör: Fatih Terim
Sarı Kart: Jospin (Yeni Malatyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçından notlar
YEREL HABERLER Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçından ...
Malatya Büyükşehir entegre katı atık bertaraf tesisine ödül
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir entegre katı atık bertaraf ...
Hekimhan’da yarım düzine gol
YEREL HABERLER Hekimhan’da yarım düzine gol
Madalya için ter döktüler
YEREL HABERLER Madalya için ter döktüler
Plastik sandı canlı çıktı
YEREL HABERLER Plastik sandı canlı çıktı
Arapgir artık sakin şehirde tescilli
YEREL HABERLER Arapgir artık sakin şehirde tescilli
Kahtalı: “Türkiye’yi kaosa sürüklemeye çalışıyorlar ama başaramayacaklar”
YEREL HABERLER Kahtalı: “Türkiye’yi kaosa sürüklemeye çalışıyorlar ...
Yeşilyurt’un lezzetleri dünya helal zirvesinde ilgi gördü
YEREL HABERLER Yeşilyurt’un lezzetleri dünya helal zirvesinde ilgi ...
Rektör Karabulut'tan gençlere kitap çağrısı Rektör Karabulut: “Gençler, sosyal medyada vakit geçirmekten ziyade daha çok kitaplara dokunmalılar”
YEREL HABERLER Rektör Karabulut'tan gençlere kitap çağrısı Rektör ...
Pütürge’de 2 temel atıldı, 1 açılış gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Pütürge’de 2 temel atıldı, 1 açılış gerçekleştirildi
Malatya’da sis
YEREL HABERLER Malatya’da sis
Malatya'da depremden zarar gören bir bina daha yıkıldı
YEREL HABERLER Malatya'da depremden zarar gören bir bina daha ...
Mülteci çocuklarına okuma etkinliği
YEREL HABERLER Mülteci çocuklarına okuma etkinliği
Başkan Güder gül fidanı dikti
YEREL HABERLER Başkan Güder gül fidanı dikti
Tüfenkci:"Malatya sağlıkta önemli gelişmeler kat etti"
YEREL HABERLER Tüfenkci:"Malatya sağlıkta önemli gelişmeler kat ...
Malatya'da iki günde 44 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Malatya'da iki günde 44 düzensiz göçmen yakalandı
Malatya'daki silahlı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya'daki silahlı kavgayla ilgili 2 kişi ...
Galatasaray kafilesi Malatya'da
YEREL HABERLER Galatasaray kafilesi Malatya'da
Galatasaray’a Malatya’da coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Galatasaray’a Malatya’da coşkulu karşılama
TÜRKSOY ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında işbirliği
YEREL HABERLER TÜRKSOY ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında ...
Eroğlu adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Eroğlu adaylığını açıkladı
Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca takla attı
YEREL HABERLER Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca takla attı
Şehit öğretmenler için mevlit
YEREL HABERLER Şehit öğretmenler için mevlit
Aile hekimlerine hizmet içi eğitimi
YEREL HABERLER Aile hekimlerine hizmet içi eğitimi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.