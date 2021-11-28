Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

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Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

17. dakikada sol kanatta topla buluşan Haddadi'nin tehlikeli ortasını savunmada Marcao kornere çeldi.

21. dakikada Babel'in ceza sahası dışı sol çaprazından sert vuruşu savunmada Sadık'tan döndü.

24. dakikada ceza sahasına uzak bir noktada topla buluşan Babel'in sert şutu az farkla auta çıktı.

31. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mounir'in sert şutunu kaleci Muslera iyi uzanarak kornere çeldi.

34. dakikada ceza sahasından kale önüne sokulan Haddadi'nin vuruşunu kaleci Muslera ayaklarıyla kurtardı.

43. dakikada Babel'in sol kanattan yaptığı tehlikeli ortayı savunmada Haddadi kafayla uzaklaştırdı.



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Osman Gökhan Bilir xx, Samet Çavuş xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir x, Karim Hafez x, Semih Kaya xx, Sadık Çiftpınar x, Wallace x, Oussama Haddadi x, Jospin Nshimirimana x, Stevie Mallan x, Didier Ndong x, Mounir x, Adem Büyük x,

Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Philip Awuku, Eric Ndizeye, Muhammed Sarıkaya, Osman Haqi, Atakan Müjde, Mert Miraç Altıntaş, Hasan Özkan, Walter Bwalya, Kubilay Kanatsızkuş

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Galatasaray: Muslera xx, DeAndre Yedlin x, Marcao x, Victor Nelsson xx, Van Aanholt x, Taylan Antalyalı x, Berkan Kutlu x, Barış Alper Yılmaz x, Emre Kılınç x, Ryan Babel x, Diagne x

Yedekler: İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Christian Luyindama, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör: Fatih Terim

Sarı Kart: Jospin (Yeni Malatyaspor)

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