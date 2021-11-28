Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Galatasaray: 0-0



Taha AYHAN / MALATYA (DHA)STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç Semih, Sadık, Wallace, Haddadi, Hafez, Jospin, Mallan (Dk.90+3 Mert), Ndong, Mounir, Adem (Dk. 85 Kubilay)

GALATASARAY: Muslera Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt (Dk.77 Ömer), Taylan, Berkan (Dk.64 Halil), Barış (Dk.46 Kerem), Emre (Dk.56 Cicaldau), Babel (Dk.64 Feghouli), Diagne

KIRMIZI KART: Dk. 90+6 Marius Sumudica (t.d.) (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Nshimirimana, Sadık, Mallan, Hafez, Kubilay (Öznur Kablo Yeni Malatyspor) Kerem, Feghouli (Galatasaray)Süper Lig'in 14'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

2'nci dakikada Hafez sağ kanattan ortayı yaptı, savunmada Marcao topu uzaklaştırdı.

12'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Ndong, ceza sahası içine koşu yapan Adem'i topla buluşturmak istedi fakat kaleci Muslera çıktı ve topu aldı.

23'üncü dakikada Babel uzaktan sağ ayağıyla sert bir şut denedi, top yandan auta gitti.

30'uncu dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mounir, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera topu kornere çeldi.

33'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Haddadi ceza sahasına girip topu kale sahasına çevirdi, savunmada Nelsson'dan seken top Muslera'nın ayağına çarptı ve uzaklaştı.

45'inci dakikada Van Aanholt sol kanattan topu ceza sahasına çevirdi. Kale sahası içinde Diagne sağ ayağıyla dokunuşunu yaptı, yan direkten dönen top kaleci Ertaç'ta kaldı.

47'nci dakikada Babel'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cicaldau, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Ertaç uzak köşeye giden topu kornere çeldi.

51'inci dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Van Aanholt direkt kaleye vurdu, top üstten auta gitti.

60'ıncı dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Mallan ortayı yaptı, ceza sahası içinde Semih kafayı vurdu, Diagne'den seken top kaleci Muslera'da kaldı.

78'inci dakikada Mallan'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Adem vuruşunu yaptı, top yan ağlarda kaldı.

87'nci dakikada kaleci Muslera'nın uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Halil, kaleciyi geçen ve Sadık'tan seken topu ceza sahası içi sol çaprazında önünde buldu. Sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Fakat hakem Atilla Karaoğlan, ceza sahası içinde Diagne'nin Sadık'a faul yaptığını tespit etti ve gol geçersiz sayıldı.

90+1'inci dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cicaldau, sol ayağının üstüyle uzak köşeye doğru vurdu. Top yandan auta gitti.

90+2'nci dakikada ceza sahası dışıdan Feghouli'nin çektiği please şutu üst ağlarda kaldı.

90+3'üncü dakikada Kerem'in ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta top, savunmadan sekip kaleci Ertaç'ta kaldı.

90+4'üncü dakikada Galatasaray'a verilen taç atışına tepki gösteren Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sumudica'ya hakem Atilla Karaoğlan kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşmada gol olmadı ve 0-0'lık skorla berabere bitti.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-11-28 21:14:38



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