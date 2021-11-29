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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da depremzedeler konutlarına kavuşuyor

İHA

Malatya’da depremzedeler konutlarına kavuşuyor

Elazığ’ın Sivrice İlçesi merkezli 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle Malatya’da etkilenen vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor. TOKİ tarafından Kale ve Arguvan ilçelerinde yaptırılan konutların hak sahibi vatandaşlara teslimi, yapılan kura ile gerçekleştirildi.
Kale İlçesinde İzollu Kongre ve Nikâh Sarayında düzenlenen kura çekim törenine Vali Aydın Baruş, Malatya AK Parti Milletvekili Öznur Çalık, Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker ve hak sahipleri katıldı.
Kale İlçesi Kumluyazı Mahallesi’nde 25 tek katlı konut, Erdemli Mahallesi’nde 4 tek katlı, 13 çift katlı konut, Sarıot Mahallesi’nde 4 tek katlı, 2 çift katlı konut hak sahiplerine verilmek üzere noter huzurunda kurası çekildi.
Vali Aydın Baruş, yaptığı konuşmada, 48 konutun hak sahiplerine hayırlı olması dilekleri ileterek, “Fedakarlık yaparak emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Çünkü sürecin başından bu yana vatandaşların sıcak yuvalarına bir an önce kavuşması talimatlarıyla tüm kurumların ivedilikle hareket etmesini sağladı. Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşaması bizleri de derinden üzüyor. Kırsalımız zorlu bir coğrafya. Konutların yapımına uygun arazi bulmakta oldukça zorlandık. Eğimli arazilerdeki konutlar çift katlı yapılarak sorun çözülmeye çalışıldı. Bu konuda Milletvekilimiz Öznur Çalık’ın büyük çabaları oldu. Bugüne kadar sabır gösteren tüm hak sahiplerine de teşekkür ediyoruz. Kale İlçemizde çok az eksiğimiz kaldı. Çalışmalar hızla devam ediyor” ifadelerini kullandı.
İlk kurayı çeken Vali Baruş, hak sahiplerine hayırlar olsun dileklerini iletti.

Arguvan’da 49 konut teslim
Kale İlçesindeki konut tesliminin ardından Arguvan ilçesine geçen Vali Baruş, burada Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda hak sahiplerine teslimi için 49 konutun kura çekim törenine katıldı.
Arguvan İlçesindeki törene AK Parti Malatya Milletvekilleri ve partinin MKYK üyeleri Bülent Tüfenkçi, Öznur Çalık, İlçeye vekâleten bakan Yazıhan Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker ve hak sahipleri katıldı.
Burada konuşan Vali Baruş, “2019 yılında yaşanan depremin hemen ardından bölgeye intikal ederek etkilenen yerleri incelemiştim. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının karşılanması ve konutlarının temini noktasında devletin bütün kurumları seferber oldu. Toplu alanda yapılan konutlar, altyapı gibi özellikleriyle çok güzel yapılan konutlar. Buradan tavsiyemiz hak sahibi olup da henüz konut yapım alanı gösteremeyen vatandaşlarımız varsa bu toplu alanlarda talep ederlerse buralarda konutları inşa edebiliriz. Bugün Hakverdi ve Dolaylı Mahallemizde inşa edilen konutların teslimini gerçekleştireceğiz. Sıcak yuvalarında hayırla oturmalarını diliyorum. Sürecin başından bu yanı takip eden Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, AFAD ve Çevre Şehircilik çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi, Vali Aydın Baruş ve protokol üyelerinin çektiği kura sonrasında ismi kurada çıkan hak sahiplerine evleri teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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