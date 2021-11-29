Darende Ayvalı Göleti 2022’de sulamaya başlayacak

Malatya’nın Darende İlçesi Ayvalı Göleti ve Sulaması İnşaatı çalışmaları devam ederken, göletten önümüzdeki yıl istifade edilecek. Gölet, milli ekonomiye yılda 2,5 milyon lira katkı temin edecek ve ayrıca 507 kişiye tarımsal istihdam sağlayacak.

İlçede önümüzdeki yıl sulama hizmete alınması planlanan Ayvalı Göleti ve Sulaması İnşaatı projenin bitirilmesi ile birlikte toplam bin 690 dekar tarım alanının cazibeli borulu sulama şebekesi ile sulanması temin edilecek. Ayvalı Sulaması, milli ekonomiye yılda 2,5 Milyon Lira katkı temin edecek ve ayrıca 507 kişiye tarımsal istihdam sağlayacak.

Darende Ayvalı Göleti, temelden 32 metre yükseklikte, kil çekirdekli yarı geçirimli dolgu tipinde imal edildi. 870 bin metreküp su depolayarak bin 690 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek.

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