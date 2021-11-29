Malatya'da 14 kaçak göçmen yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polisin düzenlediği operasyonlarda 14 kaçak göçmen yakalandı.

Polis ekipleri, Afganistan uyruklu göçmenlerin sahte belgelerle yasa dışı yollardan yurda girdiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler tarafından düzenlenen operasyonla 14 kaçak göçmen yakalandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenlerin sınır dışı edileceği belirtildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-11-29 12:43:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.