Önce darp, sonra gasp edildi

Malatya’da silah tehdidiyle bir kişiyi darp ettikten sonra parasını gasp eden 3 zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesi Küçük Mustafa Paşa Mahallesinde meydana gelen olayda, 400 bin TL borcu olduğu ileri sürülen 3 kişi tarafından önce darp edilen şahıs, daha sonra ise gaspa uğradı. Mağdur şahsın şikayeti üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 3 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yapılan bir başka çalışmada ise İnönü Caddesinde üzerindeki bir mağazada 6 bin 500 TL değerinde bir montu çalan zanlı, izlenen kamera görüntüleri sonrasında çaldığı montla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Her iki olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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