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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt'ta drone eğitimleri başladı

İHA

Yeşilyurt'ta drone eğitimleri başladı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezinde 15 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik düzenlenen İHA 0İHA 1 Drone Ticari Pilot Sertifika Eğitim Kursu pratik eğitimleri başladı.
Yeşilyurt Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Desteklenen "Kiltepe Kadın Mesleki Eğitim Merkezi ve Yaşam Alanı Projesi " kapsamında, İHA 0 İHA 1 Drone Ticari Pilot Sertifika Eğitim Kursu vermeye devam ediyor.
Alanında uzman eğitmenlerin gözetiminde gerçekleşen teorik ve pratik derslerin sonunda düzenlenen pratik uygulama sınavda başarılı olan kursiyerlere, İHA 0 İHA 1 SHGM onaylı İHA Sertifikası, İHA0 İHA1 Üniversite Onaylı İHA sertifikası ile İHA0 İHA1 Ehliyeti ve Temel Radyo Haberleşme Belgesi takdim edilecek.
“Her alanda çalışmalarımız devam ediyor”
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yaka Mahallesi’nde pratik ve uygulama eğimini gerçekleştiren kursiyerleri ziyaret etti. Başkan Çınar, burada yaptığı açıklamada, Türkiye’de her geçen gün hızla gelişen teknolojiyle birlikte hayata giren insansız hava araçlarını ehliyetli ve eğitimli kullanmak isteyenler yönelik eğitim programlarının Kiltepe Kültür ve Yaşam merkezinde açılan kursla verildiğini belirtti. Çınar, “Yeşilyurt Belediyemizin, Kiltepe Kültür ve Yaşam merkezinde faaliyete açmış olduğumuz İHA1 ve İHA0 ticari sertifikalı Drone eğitim kursunun daha önce teorik eğitimini vermiştik, bugün de burada uygulama eğitimini gerçekleştiren kursiyerlerimizi ziyaret ediyoruz. Yaklaşık, 100, kursiyerimiz eğitim görmekte daha önce almış oldukları teorik eğitimi burada uygulamalı olarak pratiğe dönüştürerek, hem kendilerini geliştirip hem de sertifika sahibi oluyorlar. Bizler Yeşilyurt Belediyesi, olarak gençlere yönelik çalışmalarda özellikle inovatif çalışmaları, katma değeri yüksek olan ürünlerin üretilmesine yönelik eğitim çalışmaları, bilgisayar yazılımlar, yazılım kodlamaları ve algoritma çalışmaları, gibi birçok alanda gençlerimizi üst düzeye taşıyabilecek yarınlara hazırlayacak alanlara hazırlamaya yönelik çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Biliyorsunuz geçen hafta Yeşilyurt’umuzda yapmış olduğumuz gençlik projeleri ve faaliyetleri kapsamında Cumhurbaşkanımız tarafından Gençlik Festivalinde ödülle layık görülmüştük. Almış olduğumuz ödülün içeriği tamamen gençlere yönelik yapılan proje ve çalışmalardan oluşuyordu. Yeşilyurt Belediyesi, olarak 3 ayrı kategoride başvurumuz vardı, ödül aldığımız kategori, gençlik projeleri ve faaliyetleri alanında yapılan spor tesisleri ve gençlik çalışmalarıyla alakalıydı. Bir diğer başlık da Kültür Sanat ve Spor festivalleri çalışmaları kapsamında şehrimizde yapmış olduğumuz çalışmalardı. Üçüncü başlığımızda ise gençlerimizin geleceğe kendilerini çok iyi hazırlamaları ve yüksek katma değerli ürünler üretimi alanında kendilerini geliştirebilecekleri yüksek teknolojik faaliyetler ile alakalı eğitim alabilecekleri kursların oluşturulması ile alakalı, çağımızın teknolojik gelişmelerine uyum sağlayarak Teknofest gibi yarının teknolojisi ile alakalı eğitim ve çalışmalara yönelik faaliyetlerdi. Bu üç başlık altında katılım sağlamış olduğumuz Gençlik Festivalinde ödül alan belediyeler arasına girmiş olduk. Gençlerimizi çok önemsiyoruz ve değer veriyoruz bu kapsamda 2021 yılını Gençlik ve Spor yılı olarak ilan etmiştik. Bu hedef doğrultusunda yüzlerce kurs, kültürel ve sanatsal aktivite ve sportif birçok faaliyet gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Gençlerimiz memnun, buradan eğitim alan insanlarımız menün bu da bizi ziyadesi ile mutlu ediyor. Yeşilyurt Belediyesi, olarak gençlere daha çok yatırım yapacağız, gençlerimizin gelişiminde her türlü desteği vereceğiz, yarınlara daha dinamik ve donanımlı yetişmelerini sağlayacağız. Bugün burada eğitimlerini tamamlayıp başarılı olan kursiyerlerimizde hayırlı olsun diyorum inşallah daha birçok teknolojik faaliyetin eğitimini gençlerimizle buluşturacağız katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.
Drone eğitimine katılan kursiyerlerde Yeşilyurt belediyesinin yapmış olduğu bu eğitimler için Çınar’a teşekkürlerini ifade ettiler.

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