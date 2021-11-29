Malatya'da tombala baskını: 15 kişiye işlem yapıldı

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Malatya’da polis tombbacılara baskın düzenledi. Operasyonda ekipler 15 kişiyi işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Battalgazi İlçesi Halfettin Mahallesi’nde faaliyet gösteren isimsiz ve ruhsatsız bir işyerinde tombala oynandığı tespit edildi. Polis tarafından 15 şahsa 5326 SKM/34. maddesine istinaden idari para cezası uygulandı. Kumar parası olan 175 TL muhafaza altına alındı.

İşletmeci şahıs hakkında adli işlem yapılarak, tahkikata başlanıldı.

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