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Battalgazi’deki yatırımlara tam not Başkan Güder: “Karakaya baraj göletindeki çalışmalarımıza kısa sürede başlayacağız”

İHA

Battalgazi’deki yatırımlara tam not Başkan Güder: “Karakaya baraj göletindeki çalışmalarımıza kısa sürede başlayacağız”

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından oluşturulan Özel Sera Alanı, Çim Rulo Tesisleri, yapımı devam eden Gül Bahçesi Proje alanlarını Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile birlikte gezen Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, ilçede yapılan çalışmaları başarılı bulduğunu aktardı.
Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerindeki 15 dekarlık alan üzerinde oluşturularak ekonomiye kazandırılan Özel Sera alanı, Çim Rulo Tesisleri, Gül Bahçesi Proje alanını, Malatya Orman Ürünleri ve Mobilya Tesisleri A.Ş (MORMAŞ) ve ilçedeki bazı yatırım alanlarını inceledi. Battalgazi Belediyesi’nin bölgede örnek çalışmalara imza attığını vurgulayan Çetiner, ilçede yapılan çalışmaları başarılı bularak, Başkan Güder’i ve ekibini tebrik etti. Battalgazi Belediyesi’nin özel sera alanındaki çalışmalarıyla tüketen bir Belediye hüviyetinden üreten bir Belediye konumuna geldiğini aktaran Müdür Çetiner, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizdi. Başkan Güder ise Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner’in ziyaretinden dolayı teşekkürlerini ileterek, ilçenin turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve aynı zamanda tanıtımına katkı sağlanması amacıyla Karakaya Baraj Gölü rezervuar alanının önemine dikkat çekti.

“Diğer belediyeler bu çalışmaları örnek almalıdır”
Battalgazi Belediyesi’nin çalışmalarını bölgedeki diğer belediyelerinde örnek alması gerektiğini ifade eden Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, “Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün takdire şayan çalışmalarını Başkanımız Osman Güder ile birlikte gezdik. İlçenin fidan ve gül ihtiyacı çok rahat bir şekilde buradan karşılanabilir. Sadece Battalgazi değil, diğer ilçelerinde ihtiyacı buradan karşılanabilir. Diğer belediyeler bu çalışmaları örnek almalıdır. Bu tür faaliyetlerde bulunmak isteyen belediyeler olursa eğer, bizler her türlü desteği vermeye hazırız. Karakaya sahil göletinin bulunduğu alanı da gördük ve molozlar yığılıydı. İnsanların rahatsız olduğu bir görüntü ile karşılaştık. Başkanımız Osman Güder’in burayla alakalı çok güzel projeleri ve düşünceleri var. Elazığ Orman Müdürlüğü olarak her türlü desteği vermeye hazırız. İspendere Şifalı İçmeleri’ndeki ağaçlandırma çalışmalarının devamını başkanımız talep etti. Orayla alakalı mülkiyet sorunu olduğunu ama çözüm çalışmalarımızın olacağını belirtmek istiyorum. Gül bahçesi projesi çok farklı bir proje. Son halini harita üzerinde gördüm ve insanların rahat zaman geçireceği bir mekan inşa ediliyor. Hepsi birbirinden başarılı çalışma. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’i tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Battalgazi’ye hizmet ve yatırım boynumuzun borcudur”
Başkan Güder ise, “Öncelikle Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner’i Malatya’mızda ve ilçemize ağırlamaktan dolayı memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde müdürümüzü ziyaret etmiştik ve Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarımız hakkında kendisine bilgiler vermiştik, gelip görmesini istemiştik. Müdürümüzde bizleri kırmadı ve yaptığımız çalışmalarımızı yerinde görerek, yapılan çalışmaların karşılıksız olmadığını gördü. Her zaman ifade ettiğimiz gibi; bizler bu yola hizmet aşkıyla çıktık. Battalgazi’ye en güzel hizmetleri sunmak ve yatırımları yapmak bizim boynumuzun borcudur. Müdürümüzün ifade ettiği gibi birçok örnek vizyonel projeyi hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Çünkü bizim bu ilçeye hizmet sözümüz var. O sözü yerine getirmek için gece gündüz yoğun bir çalışma ortaya koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Karakaya baraj göletindeki çalışmalarımıza kısa sürede başlayacağız”
Karakaya Baraj Göletinin ıslahına büyük önem verdiklerini aktaran Güder, “Müdürümüz ile Karakaya Baraj göleti alanında incelemelerde bulunduk. Uzun yıllardır Malatya’mızın ciddi problemlerinden bir tanesi Karakaya baraj göletinin etrafında bugüne kadar herhangi bir ıslah çalışması yapılmamasıydı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz Ankara ziyaretimizde Tarım ve Orman Bakanımız ile yaptığımız uzun görüşmede Karakaya Baraj göletinin olduğu bölgede bir çalışma yapmak istediğimizi kendilerine ilettik. Bakanımızda bizlere yardımcı olacaklarını ifade ettiler. Şuanda müdürümüz ile alanı gördük. Büyükşehir Belediyemiz ile yapmış olduğumuz görüşme neticesinde Beyaz Saray ile Baskil İskelesi arasında kalan yolun yapılması ve ulaşıma açılması noktasında 5 milyonluk bir bütçe ayrıldı. Elazığ Hazar Gölünün etrafında vatandaşlarımız nasıl istifade edebiliyorlarsa, bizim vatandaşlarımızda yapacağımız çalışmalarla Karakaya Baraj göletinden öyle yararlanacak. Battalgazi Belediyesi olarak gemilerle gezi seferleri, suyun etrafında mesire alanları, yürüyüş alanlarını buraya kazandıracağız. Bu çalışmayı önemsiyoruz. Kısa sürede başlamayı hedefliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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