En yüksek bütçe Yeşilyurt'a, en düşüğü ise Doğanyol'a

Malatya’da belediyelerin 2022 mali yılı bütçeleri görüşülerek, karara bağlandı. Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 mali yılı bütçesi 1 milyar 460 milyon TL olarak onaylandı. İlçelerde ise en yüksek Yeşilyurt, en düşük ise Doğanyol Belediyesi’nin bütçesi oldu.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantılarının 10. Birleşimi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Bayram başkanlığında, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi gündemde yer alan Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin 2022 mali yılı bütçeleri görüşülerek, karara bağlandı.

Alınan kararlar doğrultusunda Büyükşehir Belediyesinin 2022 mali yılı bütçesi 1 milyar 460 milyon TL olarak onaylandı.

Ayrıca ilçe belediyelerinin 2022 mali yılı bütçeleri ise şöyle belirlendi:

“Battalgazi Belediyesi: 215 milyon TL, Yeşilyurt Belediyesi: 346 milyon 500 bin TL,Doğanşehir Belediyesi: 41 milyon 500 bin TL, Akçadağ Belediyesi: 36 milyon TL,Darende Belediyesi: 35 milyon TL, Hekimhan Belediyesi: 20 milyon 900 bin TL,Pütürge Belediyesi: 50 milyon TL, Yazıhan Belediyesi: 23 milyon 200 bin TL,Arapgir Belediyesi: 19 milyon TL, Arguvan Belediyesi: 15 milyon TL,Kuluncak Belediyesi: 18 milyon TL, Kale Belediyesi: 15 milyon 449 bin TL ve Doğanyol Belediyesi: 5 milyon 200 bin TL.”

Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı meclis toplantısının 8 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılmasına karar verildi.

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