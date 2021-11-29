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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Malatyaspor’da kupa mesaisi başladı

İHA

Yeni Malatyaspor’da kupa mesaisi başladı

Yeni Malatyaspor Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Akhisarspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarısiyahlı ekip Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 2 Aralık Perşembe günü saat 15.00’da karşılaşacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde başladı. Rumen teknik adam Marius Sumudica yönetimindeki antrenman düz koşu ve ısınma hareketleri ile sürdü.
Öte yandan Galatasaray maçında hakem tarafından tribüne gönderilen Sumudica, taraftarlar ile renkli anlar yaşamıştı. 15 dakikalık ceza süresinin dolmasını beklemek zorunda kalan Rumen teknik adam Sumudica, Yeni Malatyaspor bayrağını taraftardan alıp dalgalandırırken bir taraftarı ise omuzlarına alıp tribünde gezdirmişti.
Bu renkli görüntüler Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesaplarından taraftarların beğenisine sunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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