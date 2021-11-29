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Başkan Gürkan, Ankara’daki seminere konuşmacı olarak katıldı Gürkan: “El ele vererek mahallemizi ve şehrimizi ileri götürmenin çabası içerisinde olacağız”

İHA

Başkan Gürkan, Ankara’daki seminere konuşmacı olarak katıldı Gürkan: “El ele vererek mahallemizi ve şehrimizi ileri götürmenin çabası içerisinde olacağız”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Gölbaşı’nda gerçekleştirilen Eğitim Seminerine konuşmacı olarak katıldı.
Ankara Gölbaşı Vilayetler Evi’nde 3 gün sürecek olan eğitim seminerinin açılış programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da katılırken 81 ilden gelen daire başkanları ve daire müdürlerinin katıldığı seminere Malatya Büyükşehir Belediye Bakanı Selahattin Gürkan’da konuşmacı olarak katıldı.
Nizamı Cedit ordusunun kurulmasıyla muhtarlığın çok daha etkin bir duruma geldiğini ve bu nedenle de muhtarlığın aynı zamanda herkesin beş duyu organı olduğunu dile getiren Gürkan, muhtarların yereldeki bütün bilgilerin de aktarımını sağlayan kişi anlamında olduğunu söyledi.
Bu kapsamda muhtarlığın çok önemli bir müessese olduğunu dile getiren Gürkan, Bu müessesenin devam etmesi ve güçlendirilmesi noktasında hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu çalışmaları takdirle yâd ediyoruz. 19 Ekim tarihinin muhtarlar günü ilan edilmesi, muhtar evlerinin kurulması, muhtar mekânlarının her şehirde ve mahallede oluşturulması noktasında yerelde bizlerin genelde de İçişleri Bakanlığımızın bu konudaki çalışmaları muhtarlık müessesinin güçlendirilmesi anlamında da önemlidir” dedi.
Muhtarlık müessesinin güçlendirilmesi noktasında Malatya’da da Büyükşehir Belediyesi olarak önemli çalışmalar yaptıklarına vurgu yapan Başkan Gürkan, “Mahallelilik fikrinin yerleştirilmesi noktasında da mahalleye ait olma olgusunun mahalle sakinlerinin zihinlerine yerleştirilmesi noktasında mahalle içerisinde bulunan parka mahallelilerin gidebilmesi için rehabilitasyon noktasında çalışmalar yaptık. Mahallede muhtar ve mahalle sakinlerinin belirli günleri oralarda icra edilmesi mahallede bir aidiyet olgusu oluşturuyor. Mahallede benim bakkalım, benim manavım, benim berberim mantığını ancak muhtarlarla yerel yönetimler ve diğer paydaşlarla birlikte yapılırsa bir anlam kazanacağını ifade etmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.
Belediye meclislerinin formal meclisler olduğunu ve belediye meclislerinin yanında bir de informal meclis kurulması gerektiğini daha önce de söylediklerini belirten Gürkan, “Biz, STK’larımızla ve muhtarlarımızla 50 kişilik gönüllü meclisi oluşturulması ve bunun kent konseyi ile birlikte ortak çalıştırılması ve getirilen önerilerin formal mecliste yani seçilmiş meclis üyeleriyle birlikte eş güdümlü bir şekilde yürütülmesi noktasında çalışmalarımızı da şu anda devam ettiriyoruz. Bizlere belediye başkanlığına aday olduğumuzda sorduklarında belediye ile ilgili projeleriniz nedir dediklerinde ben sadece sosyal entegrasyon projem var dedim. Bugün Türkiye’nin en ihtiyacı olduğu proje sosyal entegrasyon projesidir. Kırsal kesimlerden şehirlere entegre edilmeyen göçler gettolar oluşturuyor. Bunun içinde özellikle muhtarlık biriminin aktif olması, yerel yönetimlerle ortak çalışması şehrin huzuru açısından da önemlidir. Bunları yaparken diğer çalışmalarımızı ihmal mi ettik hayır. Türkiye Cumhuriyetinde 81 ilde Büyükşehirler dâhil olmakla birlikte en fazla yatırımı yapan Malatya Büyükşehir Belediyesidir. Yani bütçemizin en az 5 katı üzerinde yatırım bütçemiz vardır” diye konuştu.
Belediye Başkanı ve muhtarların partisinin olmayacağını ve muhtarların seçilirken kendi adına seçildiğini kaydeden Gürkan, “Belediye başkanı her ne kadar parti adına seçilse de oy veren vermeyen herkesin belediye başkanıdır. Ben belediye başkanını tarif ederken, geçmiş yüzyılların, günün ve gelecek yılların belediye başkanı olması gerekir diyorum. Mahalle müzeleri kavramını ilk Malatya olarak biz getirdik ve mahalle müzeleri kurduk. Mahallenin belleğinin, hafızasının korunması noktasında ilk mahalle müzeleri kavramını da şehrimizdeki 718 mahallemizin büyük bir ekseriyetinde gerçekleştirdik. Bu aynı zamanda mahalleye aidiyet olgusunu da beraberinde getirdi. Bizler hep birlikte el ele vererek kendi mahallemizi kendi şehrimizi ileriye götürmenin gayreti ve çabası içerisinde olacağız. Mahalle müzeleri, mahallelik kavramları çok önemlidir. Bunları entegre edecek muhtarlar ve yerel yöneticilerdir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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