“Doping Teknoloji Tırı” Malatya’nın Arguvan İlçesi’nde öğrencilerin ilgi odağı oldu.

İçinde, robotlardan VR gözlüklere, 3D yazıcılardan drone’lere kadar birçok teknolojik ve bilimsel araç ve gerecin yer aldığı Doping Teknoloji Tırı Arguvan'da öğrencilere eğitici bir gün geçirdi. Arguvan İmam Hatip Okulu Müdürü Hamit Dokuyucu, ilçede öğrencilerin ilgi odağı olduğu “Doping Teknoloji Tırı” hakkında verdiği bilgide, “Doping tırının ilçeye gelmesiyle öğrenciler eğlenceli ve eğitici bir gün geçirdiler. Kodlama ile silahlı insansız yer araçlarının nasıl kullanıldığı ve nasıl üretildikleri uzun uzun anlatıldı. Temassız müzik aletini kullanan öğrenciler hayretlerini gizleyemediler. Daha sonra teknoloji tırının içine gurup halinde giren öğrenciler ve öğretmenler 3 boyutlu gözlüklerle uzayın boşluğunda keyifli anlar geçirdiler. Rüzgar enerjisinin elektrik enerjisine dönüştüğü reaktörler, sürtünmesiz raylı sistemlerin ilerideki yerleri, uzay araçlarında astronotların giydikleri kıyafetler ve daha nice etkinlik teknoloji tırında öğrencilere sunuldu” ifadelerini kullandı. Dokuyucu, öğrencilerin ufkunu açan bu gibi faaliyetlerin çok önemli olduğunu belirtti.

Tanıtım sonunda Doping tırı yetkilileri tarafından tüm öğrencilere satranç takımı hediye edildi.

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