Başkan Güder’den spora ve sporculara tam destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder’den spora ve sporculara tam destek

İHA

Başkan Güder’den spora ve sporculara tam destek

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde mücadele eden ve 202122 sezonuna Karakavakspor galibiyeti başlayan Battalgazi Belediyespor’da forma giyen futbolcular ve teknik ekip ile bir araya geldi.
Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 202122 yılı sezonu oynanan birinci hafta maçları ile start aldı. B Grubunda mücadele eden ve yeni sezona Karakavakspor’u 30’lık skorla mağlup ederek başlayan Battalgazi Belediyespor, grupta 2’nci sırada yer aldı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sezona iyi bir başlangıç yapan Battalgazi Belediyespor futbolcuları ve teknik ekibi ile bir araya geldi. Battalgazi Belediyespor’lu futbolculardan bu sezon güzel bir performans beklediğini aktaran Başkan Güder, sporun, sporcunun ve amatör spor kulüplerinin her daim yanında olduklarının altını çizdi. Orduzu Galip Demirel Çınar Park’ta gerçekleştirilen buluşmaya; Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Battalgazi Belediyespor Kulüp Başkanı İsmet Biratlı, teknik ekip ve futbolcular katıldı.

“Hayırlı ve uğurlu olsun”
Yeni sezonun hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan Battalgazi Belediyespor Kulüp Başkanı İsmet Biratlı, “20212022 sezonunun herkese hayırlı olmasını diliyoruz. Yeni sezonda herhangi bir sakatlığın olmadığı ve başarılı bir yıl olmasını diliyoruz. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’inde bizlere yapmış olduğu katkıdan dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

“Battalgazi spor şehri olma yönünde hızla ilerliyor”
Battalgazi ilçesinin spor şehri olma yönünde hızla ilerlediğinin altını çizen Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e spora verdiği destekten ötürü teşekkürlerimi iletiyorum. Yapılan yatırımlarla Battalgazi’miz, spor şehri olma yönünde hızla ilerliyor. Allah’a hamd olsun ki gençlerimiz hiçbir olumsuzluğa bulaşmak ya da aykırı yere gitmekten ziyade gerçekleştirilen yatırımlarla spor ile iç içe. 202122 sezonunun Malatya futbolumuza ve siz gençlerimize başarılı bir yıl olmasını diliyorum. Pandemi futbolu da çok etkiledi. Fakat çok şükür amatör liglerimiz yeniden başladı. Kazasız belasız başarılı bir sezon dileyerek, hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Amatör spor kulüpleri güzel bir noktada”
Amatör spor kulüplerinin güzel bir noktada olduğunu dile getiren AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Belediyeyi temsilen inşallah bu dönemde geçen seneki başarıyı daha yukarıya taşıma noktasında bir gayret çaba sarf edeceksiniz. Ülke olarak bir pandemi süreci yaşadık. Tabi bu sporu da ciddi etkiledi. Daha önce başlaması gereken sezon bu hafta başladı. Başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

“Gençlerimiz için 25 milyonluk yatırım yaptık”
Ligde 2.hafta karşılaşacakları Arapgir Gücü maçı öncesi mavi beyazlı takıma başarı dileyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “202122 sezonunda Malatya’da mücadele eden tüm spor kulüplerine başarılar diliyorum. Centilmence bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum. Spor alanında Malatya’mız ciddi yatırımlar aldı ve 2021 yılı gençlerimiz için spor yılı oldu. Battalgazi bölgemizde gençlerimiz için 25 milyonluk yatırım yapıldı. Buradaki amacımız gençlerimizi harekete yönlendirmek, onları kafeteryalardan çıkarıp kendi yeteneklerini keşfetmelerini sağlamaktır. Gençlerimiz ne kadar sporla içli dışlı olursa toplumumuz için o kadar iyi olur. Malatya amatörünü önemsiyoruz. Çünkü her spor kulübü, çocuklarımız için aynı zamanda birer eğitim merkezidir. İlçemizde kapalı spor salonundan yüzme havuzlarına, sentetik sahalara, gençlik merkezlerinden halı sahalara, basketbol sahalarından tenis kortlarına kadar bir çok branşta gençlerimize tesis imkanları sunduk, sunmaya da devam ediyoruz. Bizler gençlerimizin emrine her daim amadeyiz. Gençlik için nereye yatırım yapmak gerekiyorsa bizler o yatırımı yapmaya hazırız. Türkiye’nin geleceği sizlersiniz. Geleceği değiştirecek olan sizlersiniz. Her birinizin değiştirebileceği muhakkak bir şeyler vardır. O yüzden ne olursa olsun bir şeyler yapın. Değiştirirken de değiştirdiğiniz yeri güzelleştirin tabi. Battalgazi Belediyesi olarak sporun, sporcunun ve amatör spor kulüplerinin yanındayız. Malatya amatörüne bugüne kadar büyük destekler verdik, vermeye de devam ediyoruz. Battalgazi Belediyespor’umuza yeni sezonda başarılar diliyorum. İlk haftaya galibiyet ile başladınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Bu haftada Arapgir Gücü ile karşılaşacaksınız. Bu zorlu maçta da hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yazıhan’da kütüphanesiz okul kalmayacak
YEREL HABERLER Yazıhan’da kütüphanesiz okul kalmayacak
Yeşilyurt'ta "askıda çorba" projesi başlatıldı. Çınar: “Askıda çorba projemiz hayırlı olsun”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta "askıda çorba" projesi başlatıldı. ...
Malatya kayısısı altın yılını yaşıyor Kayısıda tavan fiyat 70 TL’yi gördü
YEREL HABERLER Malatya kayısısı altın yılını yaşıyor Kayısıda tavan ...
Teknoloji tırı Arguvan'da
YEREL HABERLER Teknoloji tırı Arguvan'da
İki katlı ev kurşunların hedefi oldu
YEREL HABERLER İki katlı ev kurşunların hedefi oldu
İnönü Üniversitesi yükselişte
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi yükselişte
İstanbul'da yakalanan 70 kaçak göçmen Malatya'ya getirildi
YEREL HABERLER İstanbul'da yakalanan 70 kaçak göçmen Malatya'ya ...
Başkan Gürkan, Ankara’daki seminere konuşmacı olarak katıldı Gürkan: “El ele vererek mahallemizi ve şehrimizi ileri götürmenin çabası içerisinde olacağız”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, Ankara’daki seminere konuşmacı olarak ...
Yeni Malatyaspor’da kupa mesaisi başladı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da kupa mesaisi başladı
En yüksek bütçe Yeşilyurt'a, en düşüğü ise Doğanyol'a
YEREL HABERLER En yüksek bütçe Yeşilyurt'a, en düşüğü ise Doğanyol'a
Üniversite çiftçi buluşması
YEREL HABERLER Üniversite çiftçi buluşması
Milletvekili Tüfenkci, gençlerle bir araya geldi Tüfenkci : "Z kuşağı değil, Teknofest gençliği"
YEREL HABERLER Milletvekili Tüfenkci, gençlerle bir araya ...
Battalgazi’deki yatırımlara tam not Başkan Güder: “Karakaya baraj göletindeki çalışmalarımıza kısa sürede başlayacağız”
YEREL HABERLER Battalgazi’deki yatırımlara tam not Başkan Güder: ...
Şoförlere kış lastiği uyarısı
YEREL HABERLER Şoförlere kış lastiği uyarısı
Malatya'da tombala baskını: 15 kişiye işlem yapıldı
YEREL HABERLER Malatya'da tombala baskını: 15 kişiye işlem yapıldı
Yeşilyurt'ta drone eğitimleri başladı
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta drone eğitimleri başladı
Önce darp, sonra gasp edildi
YEREL HABERLER Önce darp, sonra gasp edildi
Malatya'da 14 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Malatya'da 14 kaçak göçmen yakalandı
Malatya'da 3 'torbacı' tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya'da 3 'torbacı' tutuklandı
Malatya'da 14 mülteci yakalandı
YEREL HABERLER Malatya'da 14 mülteci yakalandı
Adil Gevrek: "Ligin ilk yarısını en iyi şekilde bitirmek istiyoruz"
YEREL HABERLER Adil Gevrek: "Ligin ilk yarısını en iyi şekilde ...
Darende Ayvalı Göleti 2022’de sulamaya başlayacak
YEREL HABERLER Darende Ayvalı Göleti 2022’de sulamaya başlayacak
Malatya’da depremzedeler konutlarına kavuşuyor
YEREL HABERLER Malatya’da depremzedeler konutlarına kavuşuyor
Selçuk İnan: "Biz de artık sürekli hakemleri konuşmaktan sıkıldık"
YEREL HABERLER Selçuk İnan: "Biz de artık sürekli hakemleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.