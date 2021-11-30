Doğalgaz paniği

Malatya’da altyapı çalışması sırasında hasar verilen doğal gaz hattı paniğe neden oldu. Bölgede yaşanan gerginlik görevlilerin vanayı kapatması ile son buldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi Kayısı Araştırma Müdürlüğü arkası Derme kanalı yanında meydana geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) görevlileri, altyapı için kazı sırasında doğalgaz hattına zarar verdi. Patlayan borudan sızan gaz nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Bölgeye emniyet şeridi çekilirken, doğalgaz dağıtım şirketi yetkililerine haber verildi. Bölgede yaşanan tedirginlik ise arızanın olduğu bölgeye gelen teknik ekiplerin doğalgaz vanasını kapatması ile son buldu. Vananın kapatılmasının ardından MASKİ ekipleri çalışmalarına devam etti.

Mahalleli ise kapatılan vana nedeniyle kış gününde kaloriferlerini çalıştıramadıklarını belirterek, mağduriyetlerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.