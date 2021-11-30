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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem konutlarının etrafı yeşillendirilmeye başladı

İHA

Deprem konutlarının etrafı yeşillendirilmeye başladı

Malatya’nın Kale İlçesi’nde yaptırılan deprem konutlarının etrafı yeşillendirilmeye başladı. Bent Mahallesi'ndeki deprem konutlarında yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.
Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü’nden temin edilen, ıhlamur, sarıçam, mavi selvi, kızılçam ağaçları ve leylak, lavanta, hanımeli çiçekleri, Kaymakam Abdulselam Bıçak, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, diğer ilgili ve yetkililer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar toprakla buluşturdu. Bent Mahallesi'ndeki deprem konutlarında toprakla buluşturulan fidan ve çiçeklerden sonra diğer mahallelerdeki deprem konutlarının da etrafında fidan ve çiçek dikileceği kaydedildi. Bu arada, Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremden Malatya’nın Kale İlçesi de büyük oranda etkilenmişti. Kale ilçesinde 752 ağır hasarlı konut hak sahibi başvurusu tespit edilmiş, Kale İlçesinde 757 konut yapılmaya başlanmıştı. Bunların 439’u çok katlı konutlar. Kırsalda da 318 yapılıyor. Deprem konutlarının bir kısmı teslim edildi bir kısmı önümüzdeki günlerde teslim edilecek. Dolayısıyla toplam 757 konut, depremde konutu ağır hasar gören vatandaşlara teslim edilmiş olacak.

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