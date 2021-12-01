Doğa yürüyüşü ile tanıtım

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Malatya’nın Kale İlçesi’nde bir grup öğretmen doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

“Doğayı Seviyorum İzollu'yu Geziyorum" projesi kapsamında, Kale İlçesi’nin yüksek kesimlerinde doğa yürüyüşü yapan öğretmenlerin bu hareketinin ilçeyi tanıtmak amaçlı olduğu belirtildi. “Doğayı Seviyorum İzollu'yu Geziyorum" projesi sosyal medyada da ilgi gördü ve beğeni kazananların başında geldiği vurgulandı.

Karakaya Baraj Gölü kenarında bulunmasına, Malatya Elazığ karayolu kenarında olmasına rağmen gerekli yerli ve yabancı turistleri çekemeyen Kale İlçesi’nin tanıtımı için değişik projelerin daha yapılacağı kaydedildi.

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