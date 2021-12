Aile hekimlerinden "7’den 70’e aşılan hayata bağlan" kampanyası

Korona virüse karşı en büyük silah olan aşılamada, Malatya’daki aşılama oranının artması adına aile hekimleri tarafından ‘7’den 70’e Aşılan Hayata Bağlan’ kampanyası başlatıldı.

Tüm dünyada etkisini sürdüren korona virüs ölümlere neden olmaya devam ederken, geliştirilen aşılar ise virüse karşı şu an en büyük silahlardan biri. Herkesin virüse karşı aşılanması gerektiği her fırsatta yetkililer tarafından dile getirilirken, aile hekimleri de vatandaşları aşı olmaya davet ediyor. Malatya Aile Hekimliği Geliştirme Derneği’nce aşı bilincini ve farkındalığını artırmak amacıyla başlatılan ‘7’den 70’e Aşılan Hayata Bağlan’ kampanyası ile kentteki aşılama oranın da yükselmesi hedefleniyor.

Aşılamanın insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığına ifade eden Dernek başkanı Dr. Vahap Almasulu, pandemi sürecinde bir kez daha aşılamanın insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığını gördüklerini söyledi. Malatya’da hayata geçirdikleri proje ile farklı mecralarda aşının önemini anlatmaya çalışacaklarını ifade eden Almasulu, “Ailelerin dikkatini çekmeyi hedefliyoruz. Uzun süredir insanlar pandemi sürecinin sıkıntılarını yaşıyor. Hayatımızın her alanında kısıtlamalarla karşı karşıya kaldık. Virüsün yeni varyantları ortaya çıktıkça tedirginlik büyüyor. Bu sıkıntılı süreci ancak aşılanma ile geride bırakacağımız gerçeğini görmeliyiz ve aşı konusunda arzulanan hedeflere ulaşmamız gerekiyor” dedi.



Aşının önemi anlatılacak

Başlattıkları kampanya ile ilgili de 2 Aralık Perşembe günü Kongre ve Kültür Merkezi’nde toplantı düzenleneceğini de belirten Almasulu, İnönü üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bayındır’ın hastalıklarla mücadelede aşının önemi ile ilgili sunum yapacağını söyledi. Almasulu, ayrıca toplantılarında çocuklara yönelik ‘aşı’ konulu tiyatro gösterisi de gerçekleştirileceğini ifade etti.

