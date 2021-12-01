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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya beyaza büründü

İHA

Malatya beyaza büründü

Malatya’da mevsimin ilk kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili olurken şehir merkezinde hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.
Malatya’da mevsimin ilk karı yağdı. Akçadağ ilçesi Kozluca Darıca mevkiinde ve Arapgir ilçesinde görülen kar yağışıyla birlikte tepeler beyaza büründü. Hava sıcaklığının düştüğü şehir merkezinde ise yağmur etkili oluyor.
Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte, kar yağışının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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