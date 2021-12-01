Malatya'da kumar baskını

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da, polis tarafından isimsiz bir işyerinde 5 şahsın kumar oynadığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, Yeni Hamam Mahallesi’nde isimsiz bir işyerinde 5 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Polis tarafından düzenlenen baskında masada bulunan 800 TL muhafaza altına alındı.

5 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanununa muhalefetten idari para cezası uygulandı. İşletmeci hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.