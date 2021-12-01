Darende’ye mevsimin ilk kar yağışı sevindirdi

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Malatya’nın Darende İlçesi’ne mevsimin ilk karı sevindirdi.

Yüksek kesimlerdeki Karabacak Mahallesi’nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Mevsimin ilk karı ile birlikte çocuklar kardan adam yaptılar. Çitçiler de mevsimin ilk karından memnun.

Bu arada, Meteoroloji ilgilileri de kar ve yağmurun hafta sonuna kadar devam edeceği tahmininde bulundu.

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