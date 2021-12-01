Battalgazi meclisi, aralık ayı olağan toplantısı tamamlandı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Meclisi, Aralık Ayı 1.Oturum toplantısıyla 2021 yılı çalışmalarını tamamlarken, yılın son toplantısında ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ve komisyon raporları görüşülerek karara bağlandı.

Battalgazi Belediye Meclisi, Aralık ayı olağan toplantısını Battalgazi Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in başkanlığında gerçekleştirdi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, ilk olarak Kasım Ayı Olağan Toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Toplam 13 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıda bazı gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddelerde ilgili komisyona havale edildi.



Yeni açılan imar yollarındaki 15 sokağa isimleri verildi

Orduzu Mahallesi sınırları içerisinde yeni açılan imar yollarındaki 15 isimsiz sokağa isimleri verildi. Mecliste yapılan müzakerelerin sonucunda; Gözene sokak, Sarnıç sokak, Tepebaşı sokak, Gedik sokak, Bent sokak, Kızılçam sokak, Gürgen sokak, Kestane sokak, Ahlat sokak, Akça sokak, Mahlep sokak, Tabiat sokak, Alıç sokak, Kayra sokak ve Yeşilova sokak isimleri verildi.



Malatya il sağlık müdürlüğüne 1 yıllığına tahsis edildi

Alacakapı Mahallesinde ki Malatya Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Ek Hizmet Birimi olarak kullanılan ve mülkiyeti Battalgazi Belediyesi’ne ait 2 katlı taşınmazın bila bedelle bir yıl süre ile Malatya Sağlık İl Müdürlüğü’ne tahsis edilirken, Meydanbaşı Mahallesi’nde mülkiyeti Battalgazi Belediyesi’ne ait ve cinsi mezarlık olan 364 ada 3.nolu parsel oy birliği Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi.



“Battalgazi’ye hizmet ve yatırım sözümüz var”

Meclis toplantısı sonunda kısa bir kapanış konuşması gerçekleştiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi Belediye Meclisi olarak 2021 çalışmalarımızı tamamladık. Hizmet aşkıyla çıktığımız bu yolda inşallah kazasız belasız bir 2022 yılı geçirmeyi rabbim bize nasip eder. Bizim Battalgazi’ye hizmet ve yatırım sözümüz var. Vatandaşlarımıza verdiğimiz bu sözü tutmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz” dedi.

Battalgazi Belediye Meclisi, 2022 yılının ilk toplantısını ise 5 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

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