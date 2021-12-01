Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde (BAL) mücadele eden Malatya Arguvan Belediyespor çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bölgesel Amatör Futbol Ligi 3.Bölge 1.Grupta yer alan Arguvan temsilcisi, ligin 5.haftasını bay olarak geçirdi. Ligde 9 puan ile 3.sırada yer alan Arguvan Belediyespor’da hedef şampiyonluk olarak belirlendi.

Teknik Direktör Soner Bayram, antrenman sonrası açıklamalarda bulundu. 5 Aralık Pazar günü deplasmanda Darendespor ile oynayacakları karşılaşmasının hazırlıklarına devam ettiklerini belirten Bayram, hedeflerinin 3.Lig olarak olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.