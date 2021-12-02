Malatya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçakla kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Lale sokak içerisinde iki grup arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşürken, vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbesi alan bir kişi yaralandı. Yaralı şahıs yaya olarak geldiği Saray Mahallesi Arpacı sokakta çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın gerçekleştiği bölgede inceleme yapan ekipler çok sayıda kan izlerine rastlarken, olaya karıştıkları değerlendirilen M.C., A.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

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