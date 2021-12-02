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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnönü Üniversitesi’ne elektrikli araç şarj istasyonu

İHA

İnönü Üniversitesi’ne elektrikli araç şarj istasyonu

Havada oluşan karbon salınımını en aza indirmek amacıyla Malatya İnönü Üniversitesi Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü tarafından kampüs içerisinde elektrikli araç şarj istasyonları kuruldu.
İnönü Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Yeşil Kampüs Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, elektrikli araç şarj istasyonları konusunda yaptığı açıklamada, İnönü Üniversitesi Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü Ulaşım Komisyonu’nun sürdürebilirlik çalışmaları kapsamında yeni adımlar attığını belirtti. Koyunoğlu, “Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü Ulaşım Komisyonu, havada oluşan karbon ayak izlerini en aza indirmek ve elektrikli araçların kullanılmasını teşvik etmek amacıyla İnönü Üniversitesi’nin 2 farklı kampüsünde elektrikli araç şarj istasyonu kurdu” ifadelerini kullandı.
İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde ve Malatya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksekokulunda olmak üzere 2 tane çift çıkışlı elektrikli araç şarj istasyonu kurduklarını dile getiren Koyunoğlu “Elektrikli araçların kullanımının yaygınlaşması ile kurmuş olduğumuz şarj istasyonlarının daha etkin olarak kullanılacağını ve bu alanda büyük bir ihtiyacı karşılayacağını umuyoruz” dedi.

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