Öğrenciler mektup yazdı, Güder geri çevirmedi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, mektup yazarak hayvanat bahçesine gitmek isteyen Muhittin Özmumcu İlköğretim Okulu öğrencilerin taleplerini geri çevirmeyerek, öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, öğrencilerin Hayvanat Bahçesi gezi turu talebine duyarsız kalmadı. Eğitim her kademesinde her daim yer alarak desteklerini esirgemeyen Başkan Güder, Muhittin Özmumcu İlköğretim Okulu öğrencilerinin mektup ile talep ettiği hayvanat bahçesi gezi turunu yerine getirdi. Düzenlenen gezi turu ile Eskimalatya Yaşam Müzesi ve Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda tarihi bir yolculuğa çıkan öğrenciler, sonrasında Orduzu’da bulunan Hayvanat Bahçesi’ni gezdi. Etkinlikte öğrenciler ilk defa karşılaştıkları hayvanları yakından görme fırsatı buldu. Hayvanat bahçesinde bulunan hayvanlar hakkında bilgiler alarak bol bol fotoğraf çeken öğrenciler, ilk kez canlı olarak gördükleri hayvanlarla dolu güzel bir gün geçirmenin sevincini yaşadılar.

Gezi turunun öğrencileri çok mutlu ettiğine dikkat çeken Muhittin Özmumcu İlköğretim Okulu 3/C Sınıfı Öğretmeni Erhan Öztürk, “Malumunuz tüm dünya olarak bir pandemi süreci yaşadık ve bu süreçte öğrencilerimizin güzel vakit geçirmediler. Öğrencilerimiz Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e mektup yazdılar ve hayvanat bahçesini gezmek istediler. Başkanımız da öğrencilerin mektubunu okumuş ve güzel bir gezi turu düzenlediler. Hayvanat bahçesinin yanı sıra Battalgazi’deki tarihi yerleri de öğrencilerimiz gezdi. Başkanımıza öğrencilerimiz ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz çok mutlu oldular, unutulmaz bir gün geçirdiler” şeklinde konuştu.



“Öğrencilerimizin emrine amadeyiz”

Gezi turunun ardından öğrencileri Battalgazi Belediyesi Trafik ve Eğitim Parkında konuk eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, geleceğin teminatı öğrencileri mutlu etmenin sevincini yaşadıklarını aktardı. Güder, “Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizi seviyoruz, değer veriyoruz. Yatırımlarım ve uygulamalarımızda sizleri ön planda tutuyoruz. Sizlerin enerjisi, hayat sevinci, umudu ve vizyonu bizlere daha çok çalışma, eser ve hizmet üretme aşkı, şevki veriyor. Eğitim olmazsa olmazımız, en önemli ve en öncelikli meselemiz. Battalgazi’mizin ve ülkemizin geleceği olan yavrularımız için Battalgazi Belediyesi olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Yaptığımız eğitim ve diğer yatırımlarımızla öğrenci dostu bir ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Sizlerin ve öğretmenlerinizin her daim emrine amadeyiz” diye konuştu.

Program sonunda geziye katılan öğrencilere, Başkan Güder tarafından çeşitli hediyeler de takdim edildi.

