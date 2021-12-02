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Malatya’dan ihracat rekoru Başkan Sadıkoğlu: “Kasım ayında tarihimizin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik”

İHA

Malatya’dan ihracat rekoru Başkan Sadıkoğlu: “Kasım ayında tarihimizin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik”

Malatya’dan 2021 Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 47 milyon 123 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Kasım ayında gerçekleştirdiğimiz ihracat rakamı, tarihimizin en yüksek aylık ihracatı olarak gerçekleşti” dedi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre; Malatya’dan 2021 Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 47 milyon 123 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.
TİM’in verilerine göre tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştiren 11 il arasına 2021 Kasım ayında Malatya’da girdi. TİM, o 11 ili İstanbul, Çorum, Adana, Yalova, Zonguldak, Eskişehir, Malatya, Osmaniye, Kütahya, Uşak ve Diyarbakır olarak açıkladı.

“2021 yılını ilk kez 400 milyon doları aşarak kapatacağımızı öngörüyoruz”
OcakKasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre Malatya’dan yapılan ihracatın yüzde 37 artışla 371 milyon 975 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirten MTSO Başkanı Sadıkoğlu, “Malatya olarak, salgının devam ediyor olması, kurdaki dalgalanma, hammadde ve girdi maliyetlerinde ciddi artışa rağmen üretmeye ve ihraç etmeye devam ediyoruz. İhracat rakamlarımız her ay artıyor. 2021 Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 47 milyon 123 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Yılın ilk 11 ayı olan OcakKasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artışla 371 milyon 975 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracat performansımıza baktığımızda 2021 yılını ilk kez 400 milyon doları aşarak kapatacağımızı öngörüyoruz” dedi.

“Tarihimizin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik”
Malatya’nın tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştiren 11 il arasına girdiğini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, “Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Malatya’dan Kasım ayında gerçekleştirdiğimiz ihracat rakamı tarihimizin en yüksek aylık ihracatı olarak gerçekleşti. Tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştiren 11 il arasına girmiş olmamız memnuniyet verici. Potansiyelimize baktığımızda önümüzdeki yıllarda hem ihracatta hem de üretimde çok daha güçlü bir performans sergileyeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

“Sanayicilerimiz yüksek maliyetle mücadele ediyor”
Sanayicilerin son dönemde yüksek maliyetle boğuştuğunu vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, şunları söyledi:
“Bu zorlu dönemde ihracat yaparak şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayan tüm sanayicilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ancak sanayicimiz ihraç edeceği ürünleri üretirken maliyet artışlarıyla ciddi mücadele ediyor. Salgının devam ediyor olması, kurdaki dalgalanma, hammadde ve girdi maliyetlerinde ciddi artış iş dünyasını derinden sarsıyor. İş dünyası olarak her koşulda üretmeye devam edeceğiz. Ancak, sürdürülebilir bir sanayi ve ihracat için üreten kesim desteklenmeli ve maliyetlerin düşürülmesi yönünde ciddi tedbirler alınmalıdır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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