Gümüş madalya sahibi Canpolat'ın hedefi dünya şampiyonluğu

Dünya Kick Boks Şampiyonasında gümüş madalya alarak Malatya’ya dönen sporcu Şeymanur Canpolat, hedef yükselterek, Dünya şampiyonu olmak istediğini söyledi.

İtalya’nın Jesolo kentinde düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonasında gümüş madalya alarak Malatya’ya dönen sporcu Şeymanur Canpolat, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu ve Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Ilkım’la birlikte Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında bir açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ‘’ İlimiz sporcularından Şeymanur Canpolat’ın Dünya ikincisi olması bizleri çok gururlandırdı, çok mutlu etti. Sporcumuz Şeymanur Canpolat’ı, ailesini, antrenörünü ve üzerinde büyük emekleri olan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu ve Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Ilkım’ı tebrik ediyorum. Şeymanur’dan Olimpiyat ve daha nice Dünya Şampiyonalarında dereceler bekliyoruz. Tabi bizlerde bu süreçlerde sporcumuzun her zaman yanındayız. Gerek tesis, gerek antrenör konusunda Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak üzerimize düşen her konuda yanındayız. Başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.



Canpolat hedef yükseltti

Sporcu Canpolat ise, hedef yükselterek, bundan sonra hedefinin daha çok çalışarak Dünya birincisi olmak olduğunu söyledi.

Malatya İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Engellilerde Beden Eğitimi Öğretmenliği 2. Sınıf Öğrencisi Şeymanur Canpolat İtalya’nın Jesolo kentinde yapılan Dünya Kick Boks şampiyonasında +70 kg büyükler kategorisinde dünya ikinci olarak gümüş madalya kazanmıştı.

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