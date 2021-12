Rektör Karabulut’tan hedeflere gençler ile ulaşılacağı vurgusu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, geleceğe en büyük yatırımların gençler olduğunu söyleyerek, “ Devletimizin 2023, 2053 ve 2071 hedef ve ideallerine gençlerimizin bilim, fedakarlık ve emekleri ile ulaşılacaktır” dedi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) tarafından “Kariyer ve Marka Sohbetleri” kapsamında ve Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen “Gençlik, Şuur, Özgüven ve İletişim 2” konulu Konferansa konuşmacı olarak Emniyet Başmüfettişi, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula katıldı.

MTÜ Battalgazi Yerleşkesindeki Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğe, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, belediye başkan vekilleri, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.

Konuşmasına, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla bireylerin eğitim, araştırma, sosyal ve kültürel yaşama katılımı konusunda “Engelsiz Eğitimi” ve “Engelsiz Üniversite” olmayı hedeflerine değinerek başlayan Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak da bu farkındalığın bilincinde olduğumuzu ve bu anlamda engellilerimizin hayatın tüm alanlarına sporda, sanatta, edebiyatta, siyasette, eğitimde, sivil toplumda, iş dünyasında en iyi yerlerinde, hak ettikleri yerlerde olması için hayata kazandırmaya yönelik çalışmalar sürdürüyoruz” ifadelerini kaydetti.



“Gençlik bizler için gelecek demek”

Tecrübe paylaşımının önemine değinen Karabulut, “Gençlik bizler için gelecek demek, onlar bugün bizlerin tecrübelerinden yaralanarak kendilerini geliştirerek, geleceğe yön verecekler. Bizlerin de bu programlarda ki asıl hedefimiz işte tam olarak da bu, kariyer ve marka sohbetleri programımızı tam da bu fikir üzerine geliştirdik. Öğrencilerimizi teknik ve bilimsel konularda geliştirirken, onları alanlarında çok değerli isimler ile bir araya getirerek tecrübe paylaşımı sağlıyoruz” dedi.



“Her gününüz bir önceki günlerinizden daha önde olmalı”

Konuşmasında öğrencilere hitapta bulunan Karabulut, geçirilen zamanın önemine vurgu yaparak, “Buraya geldiğiniz her gününüz bir önceki günlerinizden daha önde olmalı, edindiğiniz bilgileri hayatınıza ışık olmalı. Bugün buralarda geleceğinizi şekillendirdiğinizin farkında olmalısınız. Üniversitemizde Anadolu’muzun her bir yanı cennet köşesi olan tüm bölgelerimizde öğrencilerimiz var, sizler bir araya gelince adeta vücudun uzuvları gibi bir bütün oluyorsunuz. Sadece hocalarınızdan edindiğiniz bilgiler değil, arkadaşlarınız ile geçirdiğiniz verimli zamanlar da sizler için çok değerli anılar ve tecrübeler olacak. Kazandığınız bu deneyimler hayatınızda sizlere yol gösterecek” ifadelerini kullandı.



“Farklılıklar benzerliklerden daha önemlidir”

Farklılıkların insanları ayıran özellikler olduğunu ve olumlu olan farklılıkların insanları bir adım öne çıkaracağını vurgulayan Karabulut, “Her birinizin farklı yönleri, farklı özellikleri var ve bizler de sizlerden birçok şey öğreniyoruz. Bir anne evlatlarına birçok şeyi öğretir, onlara yol açar, büyütür, Tabi ki evlatları büyürken kendisi de büyür öğrenir ve gelişir. Evet sizler bizlerin evlatlarımızsınız, bizler de sizlerden birçok şey öğreniyoruz. Sizlerin hayata bakış açılarınız bizim ufkumuzu açıyor. Şunu hiçbir zaman unutmayınız, farklılıklar benzerliklerden daha önemlidir. Sizleri farklılıklarınız öne çıkarır” ifadelerine yer verdi.

Geleceğe en büyük yatırımların gençler olduğunu söyleyen Karabulut, “Ülkeniz için çalışın, üretin, yerli ve milli yazılımlar yazın, ürünler, projeler yapın. Ülkemizin istikbali ve bu kutsal toprakların umudu olan siz gençlerimiz, şanlı tarihimizden aldığınız referanslarla geleceğe daha şuurlu adımlar atacağınızdan şüphemiz yoktur. Çünkü devletimizin 2023, 2053 ve 2071 hedef ve ideallerine gençlerimizin bilim, fedakarlık ve emekleri ile ulaşılacaktır” şeklinde konuştu.



“Sizlere iyi bir dünya bırakmak için çalışıyoruz”

Emniyet Başmüfettişi, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula da konferansında, gençlerin önemi üzerinde durdu. Sıla, sanat, şuur, bilinç ve farkındalığın ön planda olması konusunda vurgu yaparak, “Şimdi şöyle bir farkım var benim burada dikkat ettiyseniz emniyet müdürlüğünü çok vurguluyorlar bu beni bir açıdan mutlu ediyor, bir açıdan mutsuz ediyor; mutlu ediyor üzerinde büyük bir deneyimi var bu teşkilatın 14 yaşında polis kolejini bitirdim yaşım 52, 38’inci senem, Devletimin milletimin üzerimdeki hakkı bu lakin onu çok vurguladıkça asıl anlatmamız konuşmamız gereken sanat şuur farkındalık geri planda kalıyor gibi işte bunun adı bir elbise. Ahmet Sula boş ver müdür amir falan Ahmet Sula niye bizler protokole konuşma yaptığımızda bu hemen hemen her yerde böyle en üste rektörümüz işte rektör yardımcılarımız genel sekreterimiz sayın başkanlar işte gider gider en son izleyicileri bulur. Ben de gıcığına tam tersini yaparım sevgili gençler iyi ki varsınız iyi ki geldiniz diye, hepimiz sizlere iyi bir dünya bırakmak için çalışıyoruz dolasıyla buranın kahramanı en değerlileri öğrenci ve konuklarımızdır” dedi.



“Farklı olmak lazım”

Rektör Karabulut’un farklılık ile ilgili yaptığı vurguya değinen Sula, farklılıkların önemine değindi. Sıla, “Şimdi biz normalde Aysun hocamızla bunda önceki eğitimi yaptığımızda Aysun hocam dedi ki ya müdürüm biz böyle bir şey beklemiyorduk bilenler daha farklı performans vardı dedi biz böyle bir şey beklemiyorduk biliyorum dedim önemli bir şeyler söyledi biriside şuydu farklı olmak lazım bende polis teşkilatında çok farklı biriyim bu olması lazım böyle olduğum vakit insanların beyni yanıyor bir dakika biz emniyet falan bir algı var maalesef oturmuş ve genellikle kötü biliniriz niye bomba tak, kelepçe tak, sürükle adama müdahale et gibi ancak içinde bizler gibi insanlar var sizin içinden birileri, ikinci önemli söylediği şu oldu biz konferanstan sonra söyleşi seminerden sonra akademik kadro olarak bir toplandık öyle güzel geçti ki, düşündük kendi aramızda biz bu etkinliğin üzerine nasıl çıkacağız, dedim ki hocam ben daha iyisini yapana kadar en iyisi bu” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda müzik öğretmeni olarak görev yapmakta olan Habip İbar, Şeref Özer, Latif Dönmez ve Serkan Sarıtaş’ın eserleri seslendirdiği program, interaktif bir şekilde gençlerin sohbetleri ile sona erdi.

