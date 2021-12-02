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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Akhisarspor: 3-1

DHA

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Akhisarspor: 3-1


Taha AYHAN / MALATYA (DHA)- 
STAT: Yeni Malatya 
HAKEMLER: Turgut Doman, Burak Cansız, Suat Güz
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ahmet Awuku, Hadadi (Dk.46 Hafes), Ndong, Mallan, Eric, Walter (Dk.60 Tetteh), Mounir, Jospin (Dk.46 Mert, Dk.101 Atakan) Muhammed, Kubilay (Dk.78 Osman)
AKHİSARSPOR: Enes Göksu, Yavuz (Dk.101 Halil), Serkan (Dk.71 İlke), Mert (Dk.101 Mehmet), Bertuğ, Yusuf Acer (Dk.86 Oğuzcan), Semih (Dk.101 Bora), Yusuf Cihat, Orçun (Dk.58 Yusuf Kanal), Kemal
GOL: Dk.95 Tetteh, Dk.114 Haqi Osman, Dk.120+1 Mounir (Yeni Malatyaspor) Dk.109 Yusuf Cihat (Akhisarspor)
SARI KARTLAR: Awuku, Hafes, Haqi (Yeni Malatyaspor) Yusuf Acer, Bertuğ (Akhisarspor)Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Tur mücadelesinde Yeni Malatyaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti. Akhisarspor kupaya veda ederken, Yeni Malatyaspor ise bir üst tura yükseldi.
8'inci dakikada ceza sahası dışından Mounir'in çektiği şut az farkla auta çıktı.
18'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mallan'ın çektiği sert şutunu kaleci Enes çıkardı. Geri Mallan'ın gelişine vurduğu top kalenin yanından auta çıktı.
21'inci dakikada kaleyi sol çaprazdan gören noktadan Mallan'ın kullandığı serbest vuruşunu kaleci Enes kornere çeldi.
26'ncı dakikada ceza sahası sağ çaprazından Muhammed'in çektiği sert şutu üst direğe çarparak auta çıktı.
45'inci dakikada rakiplerini çalımlayarak geçip, ceza sahası içerisine giren Mounir'in şutunu kaleci Enes kurtardı.
48'inci dakikada açılan ortaya ceza sahasında iyi yükselen Serkan'ın vuruşunu kaleci Ahmet kurtardı.
56'ncı dakikada savunma oyuncularını geçen Mounir'in şutunu kaleci kurtardı.
60'ncı dakikada açılan ortaya iyi yükselen Kubilay'ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
74'üncü dakikada orta alandan geldiği ceza sahası içerisinde Bertuğ'un vuruşunda top üstten auta çıktı.
83'üncü dakikada orta alandan topu alarak ceza sahası içerisine giren Haqi Osman, 2 savunma oyuncusu ve kaleciyi geçerek şutunu çekti, top az farkla auta çıktı. 
Karşılaşmada gol olmadı ve 0-0'lık skorla maç uzatmalara kaldı.
93'üncü dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde Hafes'in kullandığı serbest vuruşu kaleci Enes kurtardı. 
95'inci dakikada ceza sahası içerisinde Miraç'ın ara pasıyla topla buluşan Tetteh'in vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.
109'uncu dakikada ceza sahası içerisinde Eric'in Bora'ya yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendiren hakem Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi. Yusuf Cihat'ın kullandığı penaltı vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.
114'üncü dakikada geriden kaptığı topla ceza sahası içerisine giren Haqi Osman'ın şutunu kaleci Enes kurtardı. Geri önüne seken topa dokunan Osman'ın vuruşunda top fileleri havalandırdı: 2-1.
120+1'inci dakikada kendi yarı alanından çıkan Yeni Malatyaspor'da Mounir'in Akhisar yarı alanına sürdü. Kalede de kimse bulunmayınca boş kaleye vuran Mounir'in şutunda top filelerle buluştu: 3-1.
Uzamalarda 4 gol olan maç, ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğü ile noktalandı.
 DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-12-02 17:46:14

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