Malatya’da '7'den 70'e aşılan hayata bağlan' kampanyası başlatıldı Vali Aydın Baruş: “Aşısızlarda hastalığa yakalanma riski oldukça yüksek.

Malatya’da korona virüse karşı aşılama oranının artırılması amacıyla ‘7’den 70’e aşılan, hayata bağlan’ kampanyası başlatıldı. Kampanyanın açılışında konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, virüse karşı tek silahın şuan aşılar olduğunu belirterek “Aşısızlarda hastalığa yakalanma riski oldukça yüksek” dedi.

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü ve Malatya Aile Hekimliği Geliştirme Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği aşılanmaya dikkat çekmek, aşı bilincini ve farkındalığını artırmak amacıyla başlatılan ‘7’den 70’e Aşılan Hayata Bağlan’ kampanyası ile kentteki aşılama oranın yükseltilmesi hedefleniyor.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen projenin tanıtım programına Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Aile Hekimliği Geliştirme Derneği Başkanı Dr. Vahap Almasulu, İnönü üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bayındır ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Salgının başlangıcından itibaren devlet olarak bütün tedbirlerin alındığını belirten Vali Aydın Baruş, salgınla mücadelede toplum olarak birlikte hareket etmek zorunda olduklarını söyledi. Salgının başlangıcından itibaren tüm tedbirleri aldıklarını ve almaya da devam ettiklerini belirten Baruş, “Covid19 salgınına karşı en etkili korunma yöntemi olan aşılamanın önemine dikkat çekmek için devlet olarak gerekenleri yapmaya çalıştık” dedi.

“ Genç nüfusta aşılama oranı düşük bunu yükseltmemiz lazım”

Malatya’nın aşılama olarak halen mavi kategoriye ulaşmamasının üzüntü verici olduğunu da vurgulayan Vali Baruş, “Çünkü Türkiye genelinde 2’nci doz aşı oranı yüzde 80’leri aştı. Biz hala yüzde 73’lerdeyiz. Malatya’nın hala mavi bölgeye geçememesi tam doz aşılamada bizleri üzüyor. Sağlığımızın korunması için, komşularımızın, akrabalarımızın, anne ve babamızın, çocuklarımızın bütün aile fertlerinin sağlığını korumak hastaneye düşmesini engellemek için aşıya muhtacız. Sağlıklı olarak kalacaksak birlikte aşılama kampanyasına destek vermemiz gerekiyor. Genç nüfusta aşılama oranı düşük bunu yükseltmemiz lazım ve Malatya olarak biran önce mavi kategoriye geçmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Aşılama döneminin başlangıcından 30 Kasım’ kadar olan süreçte Malatya’da Covid19 hastalığına yakalananların sayısının 42 bin 256 kişi olduğunu da açıklayan Baruş, “Bu hastaların içerisinde 3 doz aşısını yaptıran yüzde 7 yani 3 bin 10 rakamına tekabül ediyor. 2 doz aşısını yaptıran 11 bin 279 kişi, yüzde 27’ye tekabül ediyor. 1 doz aşısı yaptıran 9 bin 267 kişi yüzde 22'ye tekabül ediyor. Aşısız da 18 bin 700 kişi, bu da tüm hastaların yüzde 44'üne tekabül ediyor. Aşısızlarda hastalığa yakalanma riski oldukça yüksek. Eğer aşılama oranımız yüksek seviyelerde olsa ve yeterli doz sayısınca aşılama yapılsaydı, bugüne kadar ki hasta sayımız, yoğun bakım ve entübe oranımız ayrıca ölüm oranımız oldukça düşecekti” şeklinde konuştu.

“Tüm tedbirlere mutlaka uymalıyız”

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ise salgınlara karşı tüm tedbirlere uyulması gerektiğini ifade ederek, Malatya’da 2 doz aşılamada 30 yaş altı aşılama oranının yüzde 52, 20 yaş altı ise yüzde 36 olduğunu belirtti. Mutasyonlardan korkmadan aşıların tam olarak yapılmasının önemine değinen Bentli, “Kış aylarına girerken ilerleyen günlerde yeni varyantlar ile zor günler yaşamamak için tüm tedbirlere mutlaka uyumamız gerekir” diye konuştu.

Aşının toplum sağlığı üzerinde etkili olduğunu ve aşının Covid 19 ile mücadelede en etkili koruma yöntemi olduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da “Millet sağlığı açısından ve insanlık sağlığı açısından aşılanmamız bizim menfaatimize yararımızadır. Dolayısıyla '7'den 70'e Aşılan Hayata Bağlan' hayata tutun demişler. Covid 19 ile en iyi mücadele en iyi koruma yöntemi aşıdır diyor. Bugün Covid de dünya genelinde 2 milyonun üzerinde insanımızı kaybettik. Aşılandığınız takdirde hem kendi sağlığınızı hem aile fertlerinin sağlığını hem toplum sağlığını hem ülkenin sağlığını hem insanlığın sağlığına hizmet etmiş olacağız” dedi.

“Bu sıkıntılı süreci, aşılama oranları istenilen seviyeye ulaştığında bitirebiliriz”

Malatya Aile Hekimliği Geliştirme Derneği yönetim kurulu üyesi Dr. Hümeyra Güzel ise sağlık personelleri olarak pandemi sürecini en iyi şekilde yönetmeye çalıştıklarını ifade etti. Aşılanma oranlarını arttırmak amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Güzel, “Covid 19 hastalığı nedeniyle birçok vatandaşımız ve sağlık çalışanımız hayatını kaybetti. Bu süreç bize toplumsal sağlığın ve sağlıkla gelen huzurun ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösterdi. Bu süreçte aile hekimliklerine çok iş düştü. Bizler sağlık ordusunun askerleri olarak hem hastalarımız hem sağlık müdürlüklerimiz ve hastanelerimizle birlikte süreci en iyi şekilde yönetmeye çalıştık. Biliyoruz ki bağışıklamayı sağlamının en etkin ve güvenilir yolu aşılamadır. Bizlerde Malatya’da aşılama oranını arttırmak ve Covid 19 pandemisi vesilesiyle aşılamanın önemine vurgulamak için '7'den 70'e Aşılan Hayata Bağlan' projesinin başlatma kararı aldık. Bu sıkıntılı süreci ancak aşılama oranlarımız istenilen seviyeye ulaştığında bitirebiliriz” şeklinde konuştu.

“Aşı son derece güvenli”

İnönü üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bayındır’da hastalıklarla korunmada aşının önemine değindi. Aşının son derece güvenli olduğunu ve enfeksiyonlardan koruduğunu ifade eden Bayındır, “Hasta olsak bile ölümden ve yoğun bakıma yatmaktan kendimizi kurtarmış oluyoruz. Eğer aşıyı ret edersek hastalığı kabul etmiş oluruz. Eğer siz aşı yaptırmazsanız sizin etrafınızdaki kişilere hasta olarak başkalarına da bulaştırabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

Bayındır, ülke olarak aşı çalışmalarının sürekli desteklendiğini belirterek şunları söyledi:

“ Ülke olarak gerek Osmanlı döneminde gerekse Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün desteğiyle tüm hükümetler devlet adamları hep aşıyı desteklediler. Kurtuluş savaşından çıkan çok zor şartlarda olan ülke olarak biz aşı çalışmalarına devam etmişiz hiç bırakmamışız. Aşı paranın satın alabileceği en büyük sağlık yatırımıdır. Bu sayede sağlımızı çok ucuz fiyata elde etmiş oluyoruz. Çünkü hastalıkların tedavisi çok daha pahalı.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.