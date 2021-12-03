Yeşilyurt'ta Engelliler Günü’ne özel program

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt'ta Engelliler Günü’ne özel program

İHA

Yeşilyurt'ta Engelliler Günü’ne özel program

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ile Yeşilyurt Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Gedik Oba Çadırında özel bir program düzenledi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti İl Başkan Vekili Kamil Biter, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Kızılay Şube Başkanı Ramazan Soylu, Dernek Başkanları ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen programda masaları tek tek gezerek engelli vatandaşlarla sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Yemek ikramları ve müzik dinletilerinin yapıldığı programın açılış konuşmasını yapan Mehmet Çınar, engellilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde özel bir programda engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya gelmekten onur duyduklarını ifade eden Mehmet Çınar, "Bugün hepimiz için özel ve anlamlı bir gündür. Yeşilyurt Belediyesi olarak sadece bir gün değil her gün sizin yanındayız. Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin gündelik yaşamını kolaylaştırmak için proje üreten, uygulayan ve bu alandaki hizmetleriyle örnek alınan bir yerel yönetimiz. Fiziksel belediyecilik hizmetlerimizi layıkıyla yerine getirirken 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza yönelik sosyal, kültürel ve eğitim hizmetlerinde belirlediğimiz hedeflerin üzerine çıktık ve ciddi mesafeler aldık. Bu hizmetler sırasında dezavantajlı grupta yer alan hemşehrilerimize her zaman pozitif ayrımcılık yaparak, onların mutlu, huzurlu ve güvenli bir hayata sürmeleri için çok önemli yatırımları gerçeğe dönüştürdük. Gençlerimize ve dezavantajlı gruplarımıza yönelik sosyal ve kültürel projelerimizden dolayı Cumhurbaşkanımızdan da ödül aldık. Esasen sadece 3 Aralık’ta değil, her gün bu konuyla ilgili farkındalığımızı her zaman en yüksek noktada tutmalıyız. Unutmamız gerekir ki, her insan engelli olmaya adaydır. Dolayısıyla özel gereksinimli bireylere yönelik davranışlarımızda her zaman empati duygularıyla hareket edip, kendimizi onların yerine koymalıyız. Hayatta yaşadıkları zorlukları ve hissettikleri duyguları çok iyi idrak edebilmeliyiz. 2018 yılında Engelsiz Parkı hizmete sunan yerel bir yönetim olarak geliştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizle engelli kardeşlerimizin yanında yer almayı kendimize bir görev biliyoruz. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi, çağdaş toplum anlayışının bir parçasıdır. Engelli olmak asla bir kusur olarak görülmemeli ve engelli bireylerimiz de hiçbir zaman yaşama azmini yitirmemelidir. Bu bakımdan engelli vatandaşlarımızın hayatın tüm alanlarında varlık göstermelerine yardımcı olma hususunda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmekteyiz. Tüm zorluklara rağmen spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına varana dek, her alanda önemli başarılara imza atan engellilerimizin verdikleri mücadele gerçekten takdire şayandır. Bizlerde yatırımlarımız, projelerimiz ve desteklerimizle her daim onların yanında yer almaya devam edeceğiz. Bu vesileyle böylesine özel bir günde engelli kardeşlerimiz ve büyüklerimizin yanı sıra aileleriyle güzel bir ortamda bir araya gelmekten onur duymaktayız. Hepinizin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününüzü en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.
19 yıllık Ak Parti iktidarında dezavantajlı gruplara yönelik güzel hizmetlerin hayata geçtiğini ifade eden Ak Parti İl Başkan Vekili Kamil Biter ise, "Ak Parti olarak tüm engelleri hep birlikte aşmak adına sevgiyle, samimiyetle, kararlılıkla ve gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonrada aynı gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Gününüzü kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Ak Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ise, “ Önemli olan insanların gönüllerinde ve kalplerinde engel olmamasıdır, hepimiz her an engelli adayıyız. Bizler fiziki engeli bir engel olarak görmüyoruz. Rabbim kalplerimize engel koymasın, sevgimize engel koymasın. 19 yıllık AK Parti iktidarında engelliler için çok ciddi yatırımlar ve hizmetler yapıldı ancak sizler çok daha fazlasını hak ediyorsunuz ve hak ettiğiniz hizmetlere ulaşmanız içinde Hükümetimiz ve yerel yönetimlerimiz elinden gelen gayreti göstermektedir” diye konuştu.
Konuşmalardan sonra programa katılan misafirlere Çınar tarafından hediyeler takdim edildi.
Mehmet Çınar ayrıca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Yeşilyurt Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü tarafından organizasyonu yapılan goalball müsabakasını da izlerken, sporculara hediyeler verip günlerini kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uluslararası Anadolu Kahve ve Kakao kongresine Yeşilyurt ev sahipliği yapıyor “Kahvenin Tarihi Yolculuğu, Bilimsel Bir Bakış Açısıyla Değerlendiriliyor”
YEREL HABERLER Uluslararası Anadolu Kahve ve Kakao kongresine ...
Malatya'daki terör operasyonunda 5 tutuklama 
YEREL HABERLER Malatya'daki terör operasyonunda 5 tutuklama 
Battalgazi'de anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Battalgazi'de anlamlı etkinlik
Malatya'da tekstil atölyesi yangını
YEREL HABERLER Malatya'da tekstil atölyesi yangını
Fendoğlu, İüniversitedeki işçilerin sorunlarını dile getirdi
YEREL HABERLER Fendoğlu, İüniversitedeki işçilerin sorunlarını dile ...
Tekstil atölyesindeki yangın paniği
YEREL HABERLER Tekstil atölyesindeki yangın paniği
Bilardo şampiyonasının açılışını Başkan Güder gerçekleştirdi Battalgazi’de Bilardo Şampiyonası startı verildi
YEREL HABERLER Bilardo şampiyonasının açılışını Başkan Güder ...
Malatya Barosu’ndan Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER Malatya Barosu’ndan Engelliler Günü mesajı
Milletvekili Fendoğlu’ndan Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Fendoğlu’ndan Engelliler Günü mesajı
Başkan Bülbüloğlu’ndan Engeliler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Bülbüloğlu’ndan Engeliler Günü mesajı
Malatya’da koyun kırkma eğitimi
YEREL HABERLER Malatya’da koyun kırkma eğitimi
Kayısının, fındık ile tatlı buluşması Malatya kayısısı ile Giresun fındığı birleşti, ortaya tarifsiz bir lezzet çıktı
YEREL HABERLER Kayısının, fındık ile tatlı buluşması Malatya ...
İnönü Üniversitesi’nde "Sıfır Atık" projesi
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi’nde "Sıfır Atık" projesi
Kahtalı: "Faizle, tefeciyle bu ülke kalkınamaz"
YEREL HABERLER Kahtalı: "Faizle, tefeciyle bu ülke kalkınamaz"
Pompalı saldırgan suç makinesi çıktı
YEREL HABERLER Pompalı saldırgan suç makinesi çıktı
Malatya’da '7'den 70'e aşılan hayata bağlan' kampanyası başlatıldı Vali Aydın Baruş: “Aşısızlarda hastalığa yakalanma riski oldukça yüksek.
YEREL HABERLER Malatya’da '7'den 70'e aşılan hayata bağlan' ...
Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 3 - Akhisarspor: 1
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 3 - ...
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Akhisarspor: 3-1
YEREL HABERLER Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Akhisarspor: 3-1
"Gençlik, Şuur, Özgüven ve İletişim" konferansı
YEREL HABERLER "Gençlik, Şuur, Özgüven ve İletişim" konferansı
Rektör Karabulut’tan hedeflere gençler ile ulaşılacağı vurgusu
YEREL HABERLER Rektör Karabulut’tan hedeflere gençler ile ...
Eski Bakan Tüzmen, Başkan Gürkan’ı ziyaret etti Gürkan: “Malatya, bölgesinde güzide bir şehirdir
YEREL HABERLER Eski Bakan Tüzmen, Başkan Gürkan’ı ziyaret ...
Rektör Kızılay’dan doktorlara yapılan maaş zammı memnuniyeti
YEREL HABERLER Rektör Kızılay’dan doktorlara yapılan maaş zammı ...
Gümüş madalya sahibi Canpolat'ın hedefi dünya şampiyonluğu
YEREL HABERLER Gümüş madalya sahibi Canpolat'ın hedefi dünya ...
Malatya’dan ihracat rekoru Başkan Sadıkoğlu: “Kasım ayında tarihimizin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik”
YEREL HABERLER Malatya’dan ihracat rekoru Başkan Sadıkoğlu: “Kasım ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.