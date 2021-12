Uluslararası Anadolu Kahve ve Kakao kongresine Yeşilyurt ev sahipliği yapıyor “Kahvenin Tarihi Yolculuğu, Bilimsel Bir Bakış Açısıyla Değerlendiriliyor”

Malatya Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsünün (İKSAD) katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Anadolu Kahve ve Kakao Kongresi başladı. 3 gün sürecek olan kongrede yurt içi ve yurt dışından katılan akademisyenler tarafından kahve ve kakaonun tarihsel süreci üzerine bilimsel tabanlı sunumlar yapılacak.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezinde gerçekleşen Uluslararası Anadolu Kahve ve Kakao Kongresi açılış törenine; Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İKSAD Başkanı Dr. Mustafa Latif Emek, yurt içi ve yurt dışından katılan akademisyenler ve bilim adamları katıldı.

5 Aralık’ta sona erecek kongrenin açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Anadolu kültüründe özel bir konuma sahip kahvenin geçmişten bugüne kadar uzanan tarihsel sürecinin tüm boyutlarıyla ele alınacağı Uluslararası Anadolu Kahve ve Kakao Kongresine ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Yurt içi ve yurt dışından gelen akademisyen ve bilim adamlarını Yeşilyurt’ta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Belediye Başkanı Çınar, “ İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ile ortaklaşa düzenlediğimiz ve üç gün boyunca Gedik Kültür Merkezi'mizde düzenlenecek olan kongremize katılan tüm misafirlerimizi binlerce yıllık köklü bir tarihe sahip, sosyal, kültürel ve tarihsel açıdan Anadolu’da özel bir yere sahip Malatya’mızda, 23 kentten daha kalabalık bir nüfusa sahip, son dönemlerdeki dev yatırımlarla ismini ülke çapında duyuran Yeşilyurt’umuzda konuk etmenin öncelikle mutluluğunu yaşadığımızı belirtmek istiyorum. Milattan sonra 850 yıllara dayanan bir geçmişe sahip, dünyanın neredeyse tamamında gerek yemeklerden sonra gerekse de sohbetlerin vazgeçilmez lezzeti olan kahvenin geçmişi, bugünü ve geleceği üzerine çok önemli bilimsel çalışmaların ele alınıp değerlendirileceği bir kongreye ev sahipliği yapmak bizim adımıza büyük bir gururdur. Anadolu’da ‘ Gönül Sohbet İster, Kahve Bahane’ diye güzel bir söz vardır. Tadı, aroması ve damaklarda bıraktığı lezzetle hayatımızın önemli bir parçası olan kahve, farklı türleri ve aromalarıyla artık dünya genelinde en fazla tüketilen içeceklerin başında gelmektedir. Türk kahvesi de dünya genelinde çok saygın bir yere sahiptir. İnsan sağlığına önemli faydalı olduğu bilim adamları tarafından açıklanan kahve, Anadolu kültürü, mutfağı ve geleneksel hayatında her zaman güzel bir konumda yer almıştır. Yeşilyurt Belediyesi olarak da kadim kültürümüzde yer alan böylesine güzel bir lezzetin tarihsel yolculuğunu bilimsel çalışmalarla ele alınmasının öneminden yola çıkarak, yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerimizi Yeşilyurt’umuzda ağırlıyoruz. Üç gün sürecek olan kongrede yapılacak bilimsel tabanlı sunumlar, açıklamalar ve bilgilendirmeler kahve kültürünün insanlık tarihi açısından nasıl bir konumda olduğunu akademik bir bakış açısıyla gözler önüne serilecektir. Kentimizde bilimsel anlamda çalışmaların çoğalması, kongreler ve sempozyumların artması kentimizin tanıtımına da ayrı bir katkı sunmaktadır. İki yıl önce uluslararası gastronomi kongremizi ortaklaşa yaptığımız İKSAD ile yine ortaklaşa düzenlediğimiz bu kongremizin de güzel ve verimli geçeceğine yürekten inanıyorum” dedi.

Yeşilyurt’un köklü tarihini ön plana çıkarmak adına yapılan restorasyon projeleriyle bölgenin tarihsel kimliğine değer katacak şekilde hizmete sunulan tarihi Yeşilyurt Konaklarındaki bir konağı ‘44 Yıl Hatır’ Kahve Konağı olarak tasarımını yapıp iç ve dış turizme kazandırdıklarını ifade eden Çınar, “ Yeşilyurt, çok güçlü bir tarihe, kültüre, geleneksel hayata ve medeniyete sahiptir. Tarih, kültür ve gastronomi kenti olan Yeşilyurt, tabiat zenginlikleri, zengin yemek kültürü, eşsiz lezzetleri ve tadına doyulmaz meyveleriyle çok farklı ve özel bir ilçedir. Misafirperver ve güler yüzlü insanların huzur ve refah içerisinde yaşadığı bu güzel ilçenin tüm zenginliklerini yaşatmak içinde bizler çok önemli adımlar atıp, dikkat çekecek atılımlarda bulunuyoruz. İlçemizin tarihi bölgelerinden olan Çırmıhtı’da tarihi tescilli konaklarımızı satın alarak her birine farklı fonksiyonlar yükleyip, bölgenin tarihi ve kültürünü ön plana çıkartacak şekilde yeniden hizmete sunduk. Lezzet Caddesi diye adlandırdığımız ve her noktası tarih kokan caddemizdeki konaklarımızdan bir tanesini ise Kahve Konağı olarak ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk. 1.600’lü yıllardan günümüze kadar gelen, günlük yaşamın ve sosyal hayatın değerli bir parçası olan kahve kültürüne dair aranılan ne varsa bu konağımızda mevcuttur. Bölgeyi ziyaret edenler kahve konağımızı gezmeden, kayısı çekirdeği kahvemizi içmeden Malatya’dan ayrılmıyorlar. Geleneksel mimari desenlerin hakim olduğu kahve konağımızda el değirmenlerinden tepsisine, dibeklerden cezvelere, öğütücüden fincanlara kadar 1.600’lü yıllardan günümüze kadar ulaşan nostaljik ürünleri özel alanlarda sergiliyoruz. Gelen ziyaretçilerimizin dikkatini çeken Kahve Konağımız, üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Müze Özendirme Yarışması kapsamında ‘Yaşam Kültürü Müzeleri’ ödülüne de layık görüldü. Kongre için kentimize gelen tüm misafirlerimizin konağımızı mutlaka görmelerini istiyorum. Kahvenin tarihsel yolculuğunu bu konağımızda yerinde görebilirsiniz. Bununla birlikte dünya kayısısının başkenti olan Malatya’nın altın sarısı kayısının tanıtımına destek vermek adına Yeşilyurt Belediyesi olarak kayısı çekirdeğinden kahve yaparak, bu alanda büyük bir farkındalık oluşturduk. Tadı ve aromasıyla farklı bir lezzet olan kayısı çekirdeği kahvemiz gerek Yeşilyurt’umuzu ziyaret edenler gerekse de Türkiye’nin farklı yerlerinde düzenlenen tanıtım günleri ve organizasyonlara katılanlarında büyük beğenisini toplamıştır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve İstanbul’daki misafir ağırlama ofislerinde de kayısı çekirdeği kahvesi de menülerde yer almaya başladı. Üç gün sürecek olan ve 20 ayrı ülkeden çok sayıda bilim adamının sunumlarıyla destek verecekleri kongremizden çıkacak sonuçlar, ilçemizde yapacağımız yeni yatırımlarımıza önemli katkılar sunacaktır. Kahve kültürünü doğru ve planlı bir bakış açısıyla geleceğe taşımak adına yürüttüğümüz projelerimizi, bugün açılışını yaptığımız kongremiz ile de daha değerli hale getirmiş oluyoruz. Pazar günü tamamlanacak olan Uluslararası Anadolu Kahve ve Kakao Kongresinin Malatya’mıza ve Yeşilyurt’umuza hayırlı olmasını temenni ederken, paydaşımız olan İKSAD’a, yurt içi ve yurt dışından sunumlarını paylaşacak olan tüm akademisyenlere şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Mehmet Çınar’ın çok kıymetli yatırımların altına imza attığını ifade eden Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi Kimya Profesörü Sevi Öz, “ Belediyelerin bilime zaman ayırması, bilimle meşgul olması ve bu tür bilimsel etkinliklerde yer alması çok kıymetlidir. Malatya’ya zaman zaman geliyorum ve farklılıkları seziyorum, Yeşilyurt gerçekten çok değişti ve güzelleşti” diye konuştu.

İKSAD Başkanı Dr. Mustafa Latif Emek ise kahveyle ilgili yapılan taramalarda Malatya ve Yeşilyurt’un adının geçmesinin gurur verici olduğunu belirterek, “ Bu kongreyi aslında Ankara’da yapmayı planlamıştık, geçen aylarda gerçekleşen Malatya ziyaretimiz esnasında bizleri ağırlayan Mehmet Çınar, bizi Kahve Konağına götürdü ve çok beğendik. Başkanımız ‘Yeşilyurt mutlaka bu yönüyle gündeme gelmeli’ demişti, o gün yaptığımız istişareden sonra kongreyi burada yapmaya karar verdik. 20 farklı ülkeden katılımcılarla beraber kongre gerçekleşecek. Kültürden edebiyata, mikrobiyolojiden kimyaya kadar pek çok alanda kahveyle ilgili sunumlar yapılacak. Kongreden sonra hazırlanacak olan ve dünyanın birçok üniversitesi ve kütüphanede yer alacak olan kitabın üzerinde Yeşilyurt Belediyesinin logosu da yer alacak. Dünya genelinde kahve üzerine çalışacak olan bilim adamları içinde bu kitap önemli bir kaynak teşkil edecek olup, güzel bir veri kaynağı olacaktır. Kahveyle ilgili yapılacak taramalarda Malatya ve Yeşilyurt’un adının geçecek olması hepimizi gururlandıracaktır” dedi.

Protokol konuşmalarından sonra ‘Anadolu Keşfedin’ temasıyla düzenlenen Uluslararası Anadolu Kahve ve Kakao Kongresine 20 ayrı ülkeden zoom üzerinden katılan akademisyenler ve bilim adamlarının yanı sıra Yeşilyurt’a gelen bilim adamları da bilimsel sunumlar yaptılar.

Yeşilyurt Belediyesi, 5.uluslararası bilim, teknoloji ve sosyal bilimlerde güncel gelişmeler sempozyumuna da ev sahipliği yaptı

Bu arada Yeşilyurt Belediyesi, Uluslararası Anadolu Kahve ve Kakao Kongresinden önce 5.Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumuna da ev sahipliği yaptı. Gedik Kültür Merkezinde gerçekleşen sempozyuma katılan öğretim üyeleri ve akademisyenler, bilimsel çalışmalarını katılımcılarla paylaştılar.

